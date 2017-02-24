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§ NG.kz
У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27290
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пациенты смогут принимать активное участие в сборе данных о собственном самочувствии и проводить диагностику собственного состояния, не посещая медицинские организации. А медицинский персонал получит в электронном виде всю информацию о пациентах
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112
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья




Отправлено: 24.02.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если украдут базу данных и какой нибудь какер напишет что некоторые психически больные или наркоманы..
Потом будет гайцам сливать, те тормозить и отбирать права или же бабки, что естественно, будут большие требовать?
Как доказать что ты не ты на дороге менту?

Маркс
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья




Отправлено: 24.02.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извините! Я почему такой больной был? Потому что у меня паспорта здоровья не было! А теперь я сразу здороветь начну. И какого-нибудь доктора в интернете заведу. Чтоб жить веселее. Ты в интернет выходишь, а он тебе радуется… Э-эх!
П. Печкин

Бывалый
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья




Отправлено: 24.02.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Извините! Я почему такой больной был? Потому что у меня паспорта здоровья не было!

В целом - именно так.
Только вы об этом сами не догадываетесь.
Потому что не дано вам.
Догадываться.
Догадка - это результат мыслительной, а не повторятельной, дейтельности.

§ Дантист
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.02.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну конечно, такие продвинутые в технологическом плане страны, как Япония, Сингапур и т.д. пусть сдохнут от зависти и лечат по-прежнему, у врача, а мы самые продвинутые, ну в первой 250-ке же, будем лечить по паспорту здоровья!
Дык зачем париться, завел на всех паспорта и ставь отличные оценки. Можно, скажем за год лет на 5 продолжительность жизни увеличить, легким движением руки на клавиатуре, можно показатель здоровья нации отличный поставить и Курмет на грудь повесить. А реальные люди, они там, где то далеко...
Профайл

555
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья




Отправлено: 24.02.17 - 15:14
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