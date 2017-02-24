Дантист Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 395

Регистрация: 05.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:02 Ну конечно, такие продвинутые в технологическом плане страны, как Япония, Сингапур и т.д. пусть сдохнут от зависти и лечат по-прежнему, у врача, а мы самые продвинутые, ну в первой 250-ке же, будем лечить по паспорту здоровья!

Дык зачем париться, завел на всех паспорта и ставь отличные оценки. Можно, скажем за год лет на 5 продолжительность жизни увеличить, легким движением руки на клавиатуре, можно показатель здоровья нации отличный поставить и Курмет на грудь повесить. А реальные люди, они там, где то далеко...