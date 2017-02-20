Справедливая Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с... #355







Отправлено: - 13:14 Никто другого результата не ожидал от такого разбирательства! Все "шито крыто"! Только все "шито" белыми нитками! Действительно, тех 130 чел.не посчитали нужным пригласить на собрание, так что выступить по проблеме некому было. Получается, что профком сама подписала заявление за 130 чел. и по ее вине идет конфликт?!

Прокуратура вообще не пришла! Проверка из Акимата пришла на неделю позже, т.е. дали зачистить "хвосты".Проверяли с "закрытыми" глазами, естественно, ничего не нашли. Никто не разговаривал с уволившимися 120 чел. за пол.года. Рука руку моет! Директор юридически безграмотный, не знает что такое служебная этика , ведет себя не корректно, по верхушкам "отщипывает" от рабочих и ждет какая будет реакция. Экономит на копейках, при этом не забывает одаривать своих приближенных. Это нормально? Так и будет руководить пальцы веером (см. фото), как будто до него здесь джунгли были!

Вышестоящий профсоюз денежки получает с радостью (по закону!). А теперь притихли, как мышки, как бы "кошка" не съела. Что же вы не вступитесь? Ведь С.Н.Томарук одна из лучших проф.работников, и даже награду от вас имеет. Бросили на съедение "волкам"! Не вам ли обратиться в Акимат и добиться справедливости?

А люди предали ее. Те кто пользовался ее поддержкой, кого она вытаскивала из проблем, кто сам рыдал от произвола директора, сегодня встали на его сторону, как бы чего не вышло! Здесь точно сказали:"правило бумеранга еще не отменяли"!

Если весенний ветер не принесет перемен, то действительно - к Президенту и в Республ.СМИ!