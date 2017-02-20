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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27289
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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Анара
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 23.02.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно зачем работяг звать.ведь они правду говорят. Полностью за выход на сайт Назарбаева . Костанай и простой народ Костаная он уважает. В обиду не даст.

независимый критик
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 23.02.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крыша у директора железобетонная и этим все сказано

Александр Родионович Бородач
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 23.02.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бекпаганбетов А.У. дал пояснения, что Айтбаев Ж.Ж., Умаров П.Т., Камбарова К.К. были приглашены им, как высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы по своим функциональным направлениям. 6. Касательно жалоб на созданный отдел внутреннего контроля, которым руководит Камбарова К.К.: С приходом Камбаровой К.К. были выявлены факты нарушения трудовой и производственной дисциплины, что вызвало недовольство провинившихся сотрудников.

Это из протокола собрания.Хто енто Камбарова К.К.?Неужели чтобы выявить опоздание нужно приташить человека из-за горизонта?А на собрании она была?

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 23.02.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Выступила Перекальская Р.Б., которая пояснила, что у сотрудников предприятия нет претензий к директору[/quote
На пенсюю

Анара
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 23.02.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В народе говоря ; Рано или поздно любая крыша даеть течь.

ВЧК
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 23.02.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличный директор! Форпост,стратегический объект взял в руки! Поэтому большая шумиха! Желаю ему удачи в его работе!

ВЧК
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 23.02.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анара:
Они простой народ, а народ ессли встанет на дыбы его не остановить.

Вот ты Марь Ивановна загнула загагулину... надо бы призвать к ответу вас за подстрекательство.

Александр Родионович Бородач
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 00:08
Комментарий удален модератором.

123
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Бесполезно что-то акиму доказывать, он целиком и полностью прикрывает своего дружка

Таки они же однокашники..

топор
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 06:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
надо бы призвать к ответу вас за подстрекательство

ой, ты тоже наговорила уже не на одну профилактическую беседу у следователя или прокурора.

Справедливая
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто другого результата не ожидал от такого разбирательства! Все "шито крыто"! Только все "шито" белыми нитками! Действительно, тех 130 чел.не посчитали нужным пригласить на собрание, так что выступить по проблеме некому было. Получается, что профком сама подписала заявление за 130 чел. и по ее вине идет конфликт?!
Прокуратура вообще не пришла! Проверка из Акимата пришла на неделю позже, т.е. дали зачистить "хвосты".Проверяли с "закрытыми" глазами, естественно, ничего не нашли. Никто не разговаривал с уволившимися 120 чел. за пол.года. Рука руку моет! Директор юридически безграмотный, не знает что такое служебная этика , ведет себя не корректно, по верхушкам "отщипывает" от рабочих и ждет какая будет реакция. Экономит на копейках, при этом не забывает одаривать своих приближенных. Это нормально? Так и будет руководить пальцы веером (см. фото), как будто до него здесь джунгли были!
Вышестоящий профсоюз денежки получает с радостью (по закону!). А теперь притихли, как мышки, как бы "кошка" не съела. Что же вы не вступитесь? Ведь С.Н.Томарук одна из лучших проф.работников, и даже награду от вас имеет. Бросили на съедение "волкам"! Не вам ли обратиться в Акимат и добиться справедливости?
А люди предали ее. Те кто пользовался ее поддержкой, кого она вытаскивала из проблем, кто сам рыдал от произвола директора, сегодня встали на его сторону, как бы чего не вышло! Здесь точно сказали:"правило бумеранга еще не отменяли"!
Если весенний ветер не принесет перемен, то действительно - к Президенту и в Республ.СМИ!

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 24.02.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Справедливая:

Почему профсоюз никак не волновали факты нарушения его членами трудовой дисциплины?
Почему они не принимали никаких превентивных мер к работникам чтобы уберечь их от наказания за нарушения трудовой дисциплины?
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