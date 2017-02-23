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§ NG.kz
Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал министр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27289
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мое мнение как экономиста, они не должны снижаться от падения курса доллара. У нас своя экономика, мы производим свои товары. Себестоимость наших товаров, соответственно, формируется в тенге и мы должны избавиться от привязки к доллару.
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ЯВП
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
они не должны...мы должны избавиться...должна..., - заявил Сулейменов.

Хахаха все должны, в долгах как в шелках. А что должен делать, не говорить, а делать господин министр? Что и кому должен он сам?

Цитата:
запрещается выражать цены в долларах. Надо "запретить" их в головах.

Хахаха, кто в уме пересчитает цены в долларах, тому штраф!.

глас народа
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас своя экономика, мы производим свои товары. Себестоимость наших товаров, соответственно, формируется в тенге и мы должны избавиться от привязки к доллару.*****

Огласите, пожалуйста, ПОЛНЫЙ список товаров собственного производства для народа, на которые ГАРАНТИРУЮТСЯ низкие, стабильные цены по категориям:
1. лекартства:
2. товары народного потребления, в.т.ч.:
-одежда
-обувь
-телерадиоаппартура и пр. бытовая техника
3. продукты питания.
:-P :-P :-P

лесоруб
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если он экономист, то я - Мэрилин Монро :-x

гость
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лесоруб:
Если он экономист, то я - Мэрилин Монро

Hi, Mary! I'm happy to see it in your face

Сеня
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неважный экономист,однако.как цены поднимать так мы зависим от курса.а снизить,курс не причем😀😀😀

777
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня терзают смутные сомнения, что курс стабилизируется. Думаю, выражу свое субъективное мнение, что курс опустится и довольно резко, вижу к этому все предпосылки. А мычание и рассуждения наших министров по курсу тенге, и ценам на продукты и.т.п., у меня вызывают большие сомнения, т.к. ни чего толком не объясняют.

лег
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чушь несет он ...лохов держит видно

112
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
терзают смутные сомнения, что курс стабилизируется. Дум

А он в долгосрочной перспективе и не должен стабилизироваться.
Сейчас например справедливый курс к доллару это 420.
И чем больше мы откладываем это, тем больше теряем..

§ Дантист
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.02.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего тут думать. Почитайте новости. Начальник финпола Алматы украл 24 млрд тенге, другой 1.5 млрд, третий 6 млрд тенге. И такие новости почти ежедневно. Какое снижение цен вы ждете?
Профайл

113
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 24.02.17 - 07:07
Комментарий удален модератором.

Полина
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 24.02.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас что повышается доллар, что понижается-разницы нет. Все дорожает, цены уже зашкаливают все мыслимые и не мыслимые пределы. А если говорить о казахстанских товарах, то они еще дороже чем импорт. Потому что у нас нет ни какой экономики в том числе и рыночной, у нас просто волчья стая, кто больше урвет от куска и все. А то как живут люди ни кого не интересует абсолютно, народ это дойная корова, но и корову нужно кормить что бы она давало молоко, а людей у нас получается не надо, нам ни чего не надо, только работай как вол ( если еще есть эта самая работа, где в основном нарушаются все законодательства какие только у нас существуют и все прекрасно об этом знают, но делают вид, что все нормально, все всех устраивает) и плати налоги, все остальные блага нас не касаются.

5555
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 24.02.17 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все очень просто....У нас населения 15 млн. (официальное население Москвы без гастарбайтеров которых там до Х). Соответственно все производство ориентировано на внутренний рынок т.к. на другие рынки слабого не пустят. Получается все что привозят растет с курсом. А когда курс падает местное остается или растет т.к. иначе кто будет на месте продавать по 30 когда чрез 100 км в россии моно продать по 150???В итоге у нас цена становится 135 (15 на дорогу уйдет). Так и растем вне зависимости от курса 8)

§ Сергей_я
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1868
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.02.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну не знаю. Фирма где я работаю привязана к росс.рублю. Я думаю таких большинство. И вот проблема в том, что рубль то дорожает. Откуда снижение цен тогда?
Да и многие предприятия не плохо потеряли в свое время из-за повышения курса и уменьшения клиентов, особенно в сфере торговли, поэтому сейчас будут наверстывать удержанием цен как минимум.
Профайл

ваще
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 24.02.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
И вот проблема в том, что рубль то дорожает.


дешевеет. уволить с такими познаниями.

555
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 24.02.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А он в долгосрочной перспективе и не должен стабилизироваться.
Сейчас например справедливый курс к доллару это 420.
И чем больше мы откладываем это, тем больше теряем..

Помните я писал в начале года, что курс упадет до 290-300? Теперь, когда курс стабилизируется, начнется падение цен начиная от ТНП заканчивая ГСМ! Так что ждемс до первой звезды!!!!
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