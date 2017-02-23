Полина Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал... #40







Отправлено: - 09:02 У нас что повышается доллар, что понижается-разницы нет. Все дорожает, цены уже зашкаливают все мыслимые и не мыслимые пределы. А если говорить о казахстанских товарах, то они еще дороже чем импорт. Потому что у нас нет ни какой экономики в том числе и рыночной, у нас просто волчья стая, кто больше урвет от куска и все. А то как живут люди ни кого не интересует абсолютно, народ это дойная корова, но и корову нужно кормить что бы она давало молоко, а людей у нас получается не надо, нам ни чего не надо, только работай как вол ( если еще есть эта самая работа, где в основном нарушаются все законодательства какие только у нас существуют и все прекрасно об этом знают, но делают вид, что все нормально, все всех устраивает) и плати налоги, все остальные блага нас не касаются.