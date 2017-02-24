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§ NG.kz
Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для допроса подозреваемых
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27289
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генпрокурора Казахстана Жакипа Асанова возмутило возросшее число пыток осужденных. По его мнению, в КУИС не препятствуют применению пыток, а наоборот, создают условия для них - не устанавливают камеры видеонаблюдения либо проводят допросы в "слепых зонах"
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§ Дантист
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.02.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стеклянные боксы для пыток :lol:
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100
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...




Отправлено: 24.02.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:


Чтобы не сбежал.😁

Кайрат Нургалиев
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...




Отправлено: 24.02.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смысла нет.

В течении суток в городе Костанае совершается десятки преступлений и правонарушений. Почти по каждому обращению доставляются люди - свидетели, потерпевшие, подозреваемые. Сотни людей проходят процедуру допроса. Значит нужны сотни стекляных комнат! Но при этом уже существуют кабинеты следователей, криминалистов, оперативных работников. Значит им запретят работать в своих кабинетах и обяжут работать в стекляных кабинетах? Можно сделать пару кабинетов, но тогда там будет очередь! Процесс расследования уголовных дел будет тормозиться. И так люди жалуются на волокину, а если примут решение о стекляных кабинетах будет вообще стоять на месте. Ранее открывали кабинеты прокуроров в каждом отделе полиции. Место занимают, работе мешают.

Полагаю, что нужно воспитывать еще с школы милиции качественные кадры. Начиная с принятия на учебу. Без коррупции. Принимать самых честных, самых сотрадательных, самых добрых. Основной упор делать на психологические тесты. Доброго научить работать легче, чем умного но жестокого отучить от насилия.

§ Алиса
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2999
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.02.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кайрат Нургалиев:
Принимать самых честных, самых сотрадательных, самых добрых.

Кайрат, вы таких видели в жизни - я просто о людях? Я - очень мало, почти - нет, увы! А в органах таких не будет!!!
Педагоги, врачи - кому по сути нужно быть такими и те стервенеют после нескольких лет работы, а вы хотите эти качества видеть у людей, работающих с преступниками. Уже молчу, что многие идут туда чисто для реализации своих моральных извращений....
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Бывалый
Re: Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для...




Отправлено: 24.02.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прозрачные камеры ИЗО еще надо.
Будут там прессовать.
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