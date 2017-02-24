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§ NG.kz
В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27289
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В здании идет капитальный ремонт. Что будет на этом месте, пока неизвестно. На вопрос автора этой новости, куда обращаться по вопросам гарантии, один из охранников ответил: "В Алматы!"
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§ Характер
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 24.02.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Сейчас самые низкие цены либо в Белом Ветре

ничего подобного, у них чуть выше средних по области. Если взять такой востребованный товар, как смартфоны в районе 110-180 тыс, то в белом ветре на 10-15 тыс. дороже, чем в той же "Мечте" (НЕ РЕКЛАМА)
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§ Сергей_я
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1868
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.02.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:
ничего подобного, у них чуть выше средних по области. Если взять такой востребованный товар, как смартфоны в районе 110-180 тыс, то в белом ветре на 10-15 тыс. дороже, чем в той же "Мечте" (НЕ РЕКЛАМА)

Во-первых я говорил про комплектующие. Покажите мне хотя бы один магазин. фиг с ним, даже под заказ, без товара в наличии, где железки в комп будут дешевле?
По поводу телефонов тоже очень маловероятно, но может быть. Т.е. допустим S7 будет стоит 250 тыс, допустим в магазине А, а в магазине Б он будет стоить 270-280, но зато с планшетом в подарок. Такое может быть.
В целом цена на мировые марки телефонов ставит в основном ритейлеры, а не сам магазин, это одна из причин, почему цены на бытовую технику, электронику в основном одинаковые.
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§ юля елиссева
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 884
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.02.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:
Если взять такой востребованный товар, как смартфоны в районе 110-180 тыс, то в белом ветре на 10-15 тыс. дороже, чем в той же "Мечте"

может быть там РЕФы, от того и дешевле
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§ Алиса
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2999
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.02.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Опять суют в место, где мало парковок, большое движение.

в этом месте реально - ...па для транспорта. А будет еще в разы хуже.
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