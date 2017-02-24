NG.kz Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27289

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:09 По поводу поборов в школах, позиция министерства проста - школе надо помогать. Любое цивилизованное общество школе старается на общественных началах помогать всем, чем оно может

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