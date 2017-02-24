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§ NG.kz
Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27289
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По поводу поборов в школах, позиция министерства проста - школе надо помогать. Любое цивилизованное общество школе старается на общественных началах помогать всем, чем оно может
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§ Алиса
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2999
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.02.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маразм крепчал. И потом молиться на них заставят еще, что ли? А вживую и в ноги падать:-o :-o
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Алехандро
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана




Отправлено: 24.02.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в церквах нужно рисовать спонсоров на фресках, как святых . Тем более что уже было))

§ юля елиссева
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 884
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.02.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лучше публично вешать коррупционеров от образования. на веревки и мыло, так и быть, родители школяров скинутся
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Капитошка
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана




Отправлено: 24.02.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....сложный вопрос...сегодня он спонсор,а завтра на Гашека...

* drakon
Re: Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9903
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.02.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

в рекреациях

А это где?... :lol:
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Гость
Вешать портреты спонсоров предложили в школах Казахстана




Отправлено: 24.02.17 - 13:31
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