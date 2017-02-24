NG.kz Во избежание пыток в РК внедряют стеклянные боксы для допроса подозреваемых



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:32 Генпрокурора Казахстана Жакипа Асанова возмутило возросшее число пыток осужденных. По его мнению, в КУИС не препятствуют применению пыток, а наоборот, создают условия для них - не устанавливают камеры видеонаблюдения либо проводят допросы в "слепых зонах"

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