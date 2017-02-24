/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27287
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В здании идет капитальный ремонт. Что будет на этом месте, пока неизвестно. На вопрос автора этой новости, куда обращаться по вопросам гарантии, один из охранников ответил: "В Алматы!"
Читать новость

Читатель 1
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"




Отправлено: 24.02.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закономерный процесс выкристаллизации из перенасыщенного раствора "бизнесменов". Дальше больше.

§ olegggon
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 24.02.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда то неплохой магазин был. Брал там тв. Уже с год наверное телевизоров там вообще не продавали. Опять банк наверно какой нибудь разместят.
Профайл

§ Добринцофф
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На вопрос автора этой новости, куда обращаться по вопросам гарантии, один из охранников ответил: "В Алматы!"

По вопросам гарантии обычно в сервис центры обращаются,магазин только продаёт товар.
Профайл

Хохол
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"




Отправлено: 24.02.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Когда то неплохой магазин был.

Тож тёплые воспоминания . Много чего там брал . Скидки были . Теперь только накопительная дисконтная карточка будет напоминать о них .

ваще
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"




Отправлено: 24.02.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
По вопросам гарантии обычно в сервис ц


а как у тебя торговля. просто понять что в стране происходит.

§ юля елиссева
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 882
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.02.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
курс национальной валюты подкосит еще многих, чей товар покупается за доллары, а продается в тенге
Профайл

§ Сергей_я
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1867
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.02.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Логиком конечно тупо зажрался. Цены на комплектующие там были ВСЕГДА дороже. Сейчас самые низкие цены либо в Белом Ветре, либо тащить самому c России или из той же Германии с CU.
Профайл

§ Сергей_я
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1867
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.02.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока тут тема по супермаркетам электроники. Кто скажет что строят напротив Стомеда, угол Пушкина - Абая. Судя по цвету здания, не Технодом ли хочет отойти с Марта в свое личное помещение?
Профайл

§ Добринцофф
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.02.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
а как у тебя торговля. просто понять что в стране происходит.

Ну были времена и получше конечно,но так норм.жить можно.
Профайл

всё знаю))
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"




Отправлено: 24.02.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Кто скажет что строят напротив Стомеда, угол Пушкина - Абая.

Супермаркет сети Rio там будет. Да там на щите это даже написано. Секретов нет.

§ olegggon
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 24.02.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
всё знаю)):
Супермаркет сети Rio там будет


Опять суют в место, где мало парковок, большое движение. Короче пробки там будут ещё больше.
Профайл

§ Сергей_я
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1867
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.02.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
всё знаю)):
Супермаркет сети Rio там будет. Да там на щите это даже написано. Секретов нет.

это они - http://www.riocenter.kz/?
Профайл

§ Добринцофф
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.02.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Опять суют в место, где мало парковок, большое движение. Короче пробки там будут ещё больше.

Действительно,там к стомеду не припаркуешься,возле "сбера" вторым рядом стоят,теперь ещё и ТРЦ такой же будет
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2456
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 24.02.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Действительно,там к стомеду не припаркуешься,возле "сбера" вторым рядом стоят,теперь ещё и ТРЦ такой же будет

-это еще не конец света.....видел в Подмоковье....преуспевающие торговые дома....по Варшавскому шоссе... за 20-30 км от города...где можно заказать себе с доставкой стройматериалы и все остальное для дома....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 104, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 104
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 273
Пользователей: 1
Всего: 274

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх