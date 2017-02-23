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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1943
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.02.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все равно, за героев Советского Союза, которые ему присягали и защищали, именно..
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§ 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


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Сообщений: 9019
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 23.02.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Вот по заказу - без наций и государств:

блиндер... транспарант диссидентов!... "в стране Советов,хочеш жни,а хочеш куй,всёравно получиш *уй".... :-o Вы опять не угадали Элис.... :lol:
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§ 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


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Сообщений: 9019
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 23.02.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Так Украина вроде бы,отменила - День Защитника Отечества..%%%%

Цитата:
112:
Казахстан тоже отменил этот праздник

ну всё логично жеж... нет ОТЕЧЕСТВ,нету и защитников....
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


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Сообщений: 2456
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 24.02.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

всю руку разбарабанило от пива....может хватит над собой издеваться, наше национальное достояние?
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Страница 850 из 850«1...848849850
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