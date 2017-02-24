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≡ Четыре человека, нуждавшихся в госпитализации, эвакуировали спасатели из п. Диевка Аулиекольского района		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Четыре человека, нуждавшихся в госпитализации, эвакуировали спасатели из п. Диевка Аулиекольского района
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27287
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасатели Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда на вездеходе ТРЭКОЛ эвакуировали из посёлка Диевка женщину на 7 месяце беременности, инвалида 3 группы и еще двух людей, которым также нужна была медицинская помощь.
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§ Доктор СИЗО
Re: Четыре человека, нуждавшихся в госпитализации, эвакуировали...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 2456
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 24.02.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверняка, раньше в Диевку, и сотни других поселков, по 2 раза в день рейсовый автобус ходил....а сейчас все ДЭУ разогнали....на треколах больной народ добирается...а остальные, пусть сидят дома....
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