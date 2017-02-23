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≡ В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20 мегабит в секунду		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20 мегабит в секунду
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27287
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рамках концепции проекта "Покрытие волоконно-оптическими линиями связи сельских населенных пунктов Республики Казахстан с населением свыше 250 человек" планируется обеспечить доступ в интернет со скоростью до 20 мегабит в секунду в 1291 поселке.
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§ berdan
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...
berdan


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 06.01.08
Отправлено: 24.02.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
плюсанул Грибоедову)) сижу в полной прострации - 2 компа+ 1 телик по меди, 1 ноут+ 3 смартфона по вифи...
телик и смарты - редкие гости интернета, основные потребители - 2 компа и ноут
мегалайн-хит. скорость 3,91 Мб/сек сравнима с выдавливанием отходов из ануса во время запора..

висяк короче
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§ berdan
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...
berdan


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 06.01.08
Отправлено: 24.02.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
то , что до сёл дотащут - разделят на толпу!
вот вам, и вам, и вам. и вам немножко.. в оконечке юзер увидит бублик без дырки)))
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§ юля елиссева
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...
юля елиссева


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Сообщений: 882
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.02.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в центр поселка протянут оптоволокно, а дальше по домам как? Тоже дорогостоящее оптоволокно потянут? Если даже в городах в частный сектор оптоволокно по причине дороговизны не тянут, то какой смысл вбухивать еще бОльшие деньги в отдаленных деревнях? Может стоит подумать о беспроводных технологиях?
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Я
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...




Отправлено: 24.02.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
подумать о беспроводных

Безпроводные даже во Владимировке не работают

§ юля елиссева
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...
юля елиссева


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Сообщений: 882
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.02.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Безпроводные даже во Владимировке не работают

3G во Владимировке ловит замечательно!
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