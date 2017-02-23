юля елиссева Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20... #17





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Регистрация: 14.01.15 (Пользователи) Отправлено: - 09:30 в центр поселка протянут оптоволокно, а дальше по домам как? Тоже дорогостоящее оптоволокно потянут? Если даже в городах в частный сектор оптоволокно по причине дороговизны не тянут, то какой смысл вбухивать еще бОльшие деньги в отдаленных деревнях? Может стоит подумать о беспроводных технологиях?