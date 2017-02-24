Цитата: Добринцофф:

Действительно,там к стомеду не припаркуешься,возле "сбера" вторым рядом стоят,теперь ещё и ТРЦ такой же будет

-это еще не конец света.....видел в Подмоковье....преуспевающие торговые дома....по Варшавскому шоссе... за 20-30 км от города...где можно заказать себе с доставкой стройматериалы и все остальное для дома....