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Денис
Новости сайта и форума




Отправлено: 17.02.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала заступления на долность акима, задал Архимеду официальный вопрос на сайте акимата,можете прочитать. О целесообразности покупок дорогущего автотранспорта и планирует ли оне закупать еще тачки. На ,что он ответил. что де не оне сами заказывают такие тачки,их сверху хзаставляют и в ближайшее время ничего покупать не собираются. Но ,де видимо будут,не смотря ни на какие возмущения диванныхъ критиков. Неком у нас официально обрааться. Сейчас на блоге акима требуется ввести ЭЦП,которого у меня нет,надо сделать уже ине мять тут одно место и обратиться от имени всех вас ,видимо тоже не желдающих открывать свои имена, боящихся неизвестно чего на всякий случай.

Хохол
Новости сайта и форума




Отправлено: 17.02.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
всему виной не выборность акимов.... что хочу, то и ворочу.... если бы райаким был бы выборным лицом, то он

Да ладно сочинять . У нас например депутатами становятся в результате выборов , и чё ? Куда они смотрят и что решают (хотя должны и это в их компетенции) ? Даже Ваш пыл и норов охладили бы , если бы Вас выбрали депутатом . Рычаги имеются . А став например Акимом района в результате выборов (помечтаем) , Вы бы , Уважаемый Доктор Сизо , то ж не захотели бы ездить по своим владениям на осле , да ж ради своего народа . Во власть рвутся не те кто достоин , а те кто хочет власти . А мы от них наивно и напрасно ждём понимания и соучастия .

* Доктор СИЗО
Новости сайта и форума
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2453
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.02.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Да ладно сочинять . У нас например депутатами становятся в результате выборов , и чё ? Куда они смотрят и что решают (хотя должны и это в их компетенции

-спорить с вами бесполезно....туры подешевели.....выбирайте благополучную страну и езжайте.... пара коровенок или 2 кабанчика, потраченные на вашу поездку сделают вас совершенно другим человеком....и уйдет из головы про советский шлак.... и прочие наслоения нашей Сыздык)))))) 2-3 теле канала в любой стране вещают на русском языке....смотрите местные новости и анализируйте...
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Хохол
Новости сайта и форума




Отправлено: 17.02.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
.выбирайте благополучную страну и езжайте.

В казахском языке есть хорошее слово Атамекен , переводится дословно , местожительство дедушки . Мой Атамекен здесь . И деды и отец лежат на этой земле . Так что Цитата:
Доктор СИЗО:
смотрите местные новости и анализируйте...
мне придётся наверное здесь до самой смерти . Был бы каким нибудь цыганом , мож и сорвался , но когда больше половины жизни живёшь в одном месте , вростаешь корнями глубоко . В отличие от Вас , Уважаемый Доктор Сизо , я не привык прыгать с места на место в поисках халявы и бесплатного .

* Доктор СИЗО
Re: Новости сайта и форума
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2453
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.02.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
В казахском языке есть хорошее слово Атамекен , переводится дословно , местожительство дедушки . Мой Атамекен здесь . И деды и отец лежат на этой земле .

-раз ты, мнишь себя еще и казахом....послушай замечательную казахскую пословицу....нужно уважать не того, кто много прожил в своем Атамекене.....а того, кто многое увидел....Цитата:
Хохол:
В отличие от Вас , Уважаемый Доктор Сизо , я не привык прыгать с места на место в поисках

-нет, вас, никто и не призывает куда то уезжает....только на Складскую и обратно.... Цитата:
Доктор СИЗО:
пара коровенок или 2 кабанчика, потраченные на вашу поездку сделают вас совершенно другим человеком....и уйдет из головы про советский шлак.... и прочие наслоения нашей Сыздык))))))
только 7 дневный тур в Тайланд....Индию....Дубай....Бахрейн....по выбору....
Профайл

Местный житель
Новости сайта и форума




Отправлено: 22.02.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На каком основании подняли проезд в прогородные автобусы на 60 тенге, со 100 до 160 тенге с 1 марта, у нас что люди богаче живут или мы живем на краю света. автобусный маршрут 107, условий ни каких а цены задирают Автобус постоянно битком набит под завязку.

Костанаец
Новости сайта и форума




Отправлено: 24.02.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня вопрос по ГКП "КТЭК", а точнее по поводу оплаты. Горячая вода и отопление в многоквартирный дом подаются с одной трубы. У нас стоит в доме стоит обще домовой счетчик (как и многих сейчас,а в скором времени у всех), по которому мы, жильцы дома, платим за тепло которое подается в наш дом. Получается что за горячую воду мы оплачиваем дважды, по обще домовому счетчику и плюс по счетчику горячей воды которые у нас стоят в квартирах?
Я так понимаю здесь может быть вариант, что обще домовой счетчик стоит после стояка который уходит на горячее водоснабжение (хотя я в этом сильно сомневаюсь), и тогда нет двойной оплаты, поэтому прошу прокомментировать этот вопрос представителей ГКП "КТЭК" и председателей ПКСК которые наверняка знают, как установлен общедомовой счетчик.
Если все таки общедомовой счетчик установлен на подаче в дом до разделения отопления и горячего водоснабжения, то тогда вопрос почему мы платим дважды? Я понимаю, что когда мы пользуемся горячей водой, мы расходуем из системы саму воду и за неё надо платить, но тогда платить как за холодную, так как за то что она горячая мы платим пообщедомовому счетчику.
Обращаюсь к ГКП "КТЭК" и прошу прояснить данный вопрос.
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