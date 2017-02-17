Хохол:

В казахском языке есть хорошее слово Атамекен , переводится дословно , местожительство дедушки . Мой Атамекен здесь . И деды и отец лежат на этой земле .

Хохол:

В отличие от Вас , Уважаемый Доктор Сизо , я не привык прыгать с места на место в поисках

Доктор СИЗО:

пара коровенок или 2 кабанчика, потраченные на вашу поездку сделают вас совершенно другим человеком....и уйдет из головы про советский шлак.... и прочие наслоения нашей Сыздык))))))