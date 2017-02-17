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Хохол:
В казахском языке есть хорошее слово Атамекен , переводится дословно , местожительство дедушки . Мой Атамекен здесь . И деды и отец лежат на этой земле .
-раз ты, мнишь себя еще и казахом....послушай замечательную казахскую пословицу....нужно уважать не того, кто много прожил в своем Атамекене.....а того, кто многое увидел....Цитата:
Хохол:
В отличие от Вас , Уважаемый Доктор Сизо , я не привык прыгать с места на место в поисках
-нет, вас, никто и не призывает куда то уезжает....только на Складскую и обратно.... Цитата:
Доктор СИЗО: только 7 дневный тур в Тайланд....Индию....Дубай....Бахрейн....по выбору....
пара коровенок или 2 кабанчика, потраченные на вашу поездку сделают вас совершенно другим человеком....и уйдет из головы про советский шлак.... и прочие наслоения нашей Сыздык))))))