Сергей_я Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал... #42





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1864

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:38 Ну не знаю. Фирма где я работаю привязана к росс.рублю. Я думаю таких большинство. И вот проблема в том, что рубль то дорожает. Откуда снижение цен тогда?

Да и многие предприятия не плохо потеряли в свое время из-за повышения курса и уменьшения клиентов, особенно в сфере торговли, поэтому сейчас будут наверстывать удержанием цен как минимум.