yudjin Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4423

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:32 Цитата: глобальная конкурентоспособность....единой интеграционной платформы....корпоративные информационные системы

какие умные слова, ах как кружится голова.... а пойти то не к кому!

очередная мышиная возня по освоению бюджета и изображение бурной деятельности.

да хоть сотню паспортов на каждого придумайте, хоть тыщу электронных очередей...

если толковых лекарей остались единицы, люди к ним и без ваших IT-технологий попадут, а к зоотехникам, только по номеркам.



Цитата: Алиса:

будем лечится через скайп, агент, ватсап

а то шо б никакой ответственности не было: я не я и профайла не моя



[Исправлено: yudjin, 24.02.2017 - 09:33]