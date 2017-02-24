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§ NG.kz
У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27285
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пациенты смогут принимать активное участие в сборе данных о собственном самочувствии и проводить диагностику собственного состояния, не посещая медицинские организации. А медицинский персонал получит в электронном виде всю информацию о пациентах
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§ Алиса
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2996
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.02.17 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
позволит проводить консультации удаленно.

будем лечится через скайп, агент, ватсап или мысленно (типа никак). Ура прогрессу!!!
Профайл

* Доктор СИЗО
У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2453
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 24.02.17 - 09:23
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья




Отправлено: 24.02.17 - 09:31
Комментарий проходит проверку.

§ yudjin
Re: У каждого казахстанца будет электронный паспорт здоровья
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4423
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.02.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глобальная конкурентоспособность....единой интеграционной платформы....корпоративные информационные системы

какие умные слова, ах как кружится голова.... а пойти то не к кому!
очередная мышиная возня по освоению бюджета и изображение бурной деятельности.
да хоть сотню паспортов на каждого придумайте, хоть тыщу электронных очередей...
если толковых лекарей остались единицы, люди к ним и без ваших IT-технологий попадут, а к зоотехникам, только по номеркам.

Цитата:
Алиса:
будем лечится через скайп, агент, ватсап

а то шо б никакой ответственности не было: я не я и профайла не моя

[Исправлено: yudjin, 24.02.2017 - 09:33]
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