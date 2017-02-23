NG.kz Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27285

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:05 Почти месяц 74-летняя жительница Житикары Тамара БОЛИЩУК упрашивала врачей положить задыхающегося от кашля мужа в больницу. Однако ей объясняли, что с пневмонией госпитализация не положена. 10 февраля Василий Болищук умер на руках у жены.

Читать новость



