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≡ Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27285
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти месяц 74-летняя жительница Житикары Тамара БОЛИЩУК упрашивала врачей положить задыхающегося от кашля мужа в больницу. Однако ей объясняли, что с пневмонией госпитализация не положена. 10 февраля Василий Болищук умер на руках у жены.
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Гость
Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать




Отправлено: 24.02.17 - 06:34
Комментарий проходит проверку.

Гость
Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать




Отправлено: 24.02.17 - 06:44
Комментарий проходит проверку.

* Дантист
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.02.17 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И самое печальное это то, что лучше не будет. С такими министрами. В народных новостях я разместил НоуХау казахстанского здравохранения. Называется паспорт здоровья.
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Гость
Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать




Отправлено: 24.02.17 - 08:54
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