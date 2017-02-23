Цитата: сайлау курманов:

мне ли рассказывать про самые простые истины : если вы простой гражданин к тому же и бедный , про лечение вообще забудьте , а если вы еще в возрасте -вдвойне , а если вы намекнете что за все будет оплачено в купюрах , вам и спляшут и станцуют

Должна Вас разочаровать! 2 января ушла из жизни моя родственница, очень дорогой мне человек, очень небедный, во время "лечения" в одной из наших платных клиник. На рассвете упало давление, персонал СПАЛ!!! Судиться не стали, только потому, что в шоке, родственники подписали все документы. Разобрались в ситуации после похорон. Пусть всех судит Бог, я не берусь... И Вам не советую.