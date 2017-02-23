/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти месяц 74-летняя жительница Житикары Тамара БОЛИЩУК упрашивала врачей положить задыхающегося от кашля мужа в больницу. Однако ей объясняли, что с пневмонией госпитализация не положена. 10 февраля Василий Болищук умер на руках у жены.
Читать новость

1504
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 23.02.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет слов...Одного лишь хочется, что бы, когда этим "врачам" будет столько лет, они сполна испили всю прелесть и таких "законов" и такого отношения врачей!!!!
Цитата:
сайлау курманов:
все мы хотим недорого да сердито, потом врачи виноваты....

Почему Вы считаете, что человек, трудившийся всю жизнь не имеет права пользоваться тем, что положено. И не дёшево и сердито, а как положено системой здравоохранения. Наличие денег, детей-внуков не должно никоим образом Вас беспокоить. А врачи - виноваты!!! Доброта, милосердие, копетентность - рядом с этими людьми не стояли. Когда Господь раздавал эти качества, видимо они стояли в другой очереди - за хамством, наглостью и рвнодушием!

1504
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 23.02.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
мне ли рассказывать про самые простые истины : если вы простой гражданин к тому же и бедный , про лечение вообще забудьте , а если вы еще в возрасте -вдвойне , а если вы намекнете что за все будет оплачено в купюрах , вам и спляшут и станцуют

Должна Вас разочаровать! 2 января ушла из жизни моя родственница, очень дорогой мне человек, очень небедный, во время "лечения" в одной из наших платных клиник. На рассвете упало давление, персонал СПАЛ!!! Судиться не стали, только потому, что в шоке, родственники подписали все документы. Разобрались в ситуации после похорон. Пусть всех судит Бог, я не берусь... И Вам не советую.

112
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 23.02.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
ить. А врачи - виноваты!!! Доброта, милосердие, копетентность - рядом с этими людьми не стояли. Когда Господь раздавал эти качества

У нас в каждой профессии просто есть косяки, и в ментуре и в журналистике и в дорожниках, в учителях и тем более во врачах..
Понять их тоже можно.
Только это понимание порой через собственную смерть или смерть близких..

§ Дантист
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.02.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, теоретически в стационар можно попасть, но только если занесут. Занесут увы, уже ненадолго. А потом все комиссии будут вашим родственникам убедительно доказывать, что они поздно обратились. А если вам за 60, то и этого не будет, типа какое лечение, вам на кладбище прогулы ставят. Причем четко помню, как нас убеждало правительство, что бесплатная медицина не может быть хорошей. Вот будут платные медуслуги, тогда будет нам счастье. Ничего не изменилось, даже хуже стало.
Профайл

§ Алиса
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2995
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.02.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
А если вам за 60,

статью недавно читала из области "черного юмора" Персонаж - известный всем уже "Союзу мусульман Казахстана ":
В КАЗАХСТАНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
Автор Пресс-служба Союза мусульман Казахстана 08 февраля 2017
В связи с временными экономическими трудностями, а также по причине ограниченных финансовых ресурсов, имеющихся в пенсионном фонде, ряд казахстанских экономистов и политологов предложили Союзу мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманскому комитету по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) проект закона, ограничивающий продолжительность жизни до 80 лет. Согласно предлагаемого законопроекта граждане, переступившие этот возрастной порог, обязаны выплачивать специальный штраф, величина которого возрастает по мере увеличения продолжительности жизни. Кроме того рекомендуется резко увеличить налоги для этой категории людей и наложить ряд ограничений. К примеру, запретить посещать увеселительные заведения, разрешить прогулки только в ночное время, ограничить рацион питания, запретить пользоваться общественным транспортом, а после смерти подвергнуть кремации. В тоже время граждане, которые закончать жизненный путь до 80 лет, будут посмертно представлены к государственной награде, а родным и близким вручат поощрительные призы. Авторы нового законы считают, что предлагаемые меры позволят сэкономить значительные средства пенсионного фонда и направить их на укрепление экономики страны, разработку передовых технологий, которые позволят войти в ряды самых развитых стран мира и обеспечат молодежи счастливое будущее. В проекте предлагается привлечь к активной пропаганде средства массовой информации, которые должны объяснить людям вред долгожительства и необходимость своевременной кончины. Руководство СМК и МКПЧ ЦА обещало внимательно изучить новый законопроект и дать собственную оценку.
http://rezonans.kz/obshchestvo/item/1713-v-kazakhstane-predlagayut-ogranichit-prodolzhitelnost-zhizni

Приколисты))
Профайл

§ Дантист
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.02.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недалеко от истины кстати. К этому идем. :lol: :lol: :lol:
Профайл

Кобра
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 23.02.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нет, теоретически в стационар можно попасть, но только если занесут. Занесут увы, уже ненадолго.

Попасть можно и кто-то попадает и лечится. Горбольница в Костанае не пустует. Вот только кто туда попадает? Каждый день хожу мимо центрального входа и вижу раздетых и курящих "больных". А пневмонию тоже дома лечила и уколы сама себе колола. :-(
Превратили медицину в бизнес. Моя покойная тетушка, всю жизнь отдавшая Джетыгаринской ЦРБ, и представить себе не могла, что такое может быть в ее родной больнице.

ВЧК
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 23.02.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Был выходной, Тамара Антоновна сходила в аптеку - купила цефтриаксон и стала сама делать мужу уколы.
А кто ей дал право заниматься самолечением? Почему продали в аптеке без рецепта антибиотики? Откуда ей стало известно что надо лечить именно цефтриаксоном? Кто сделал деду назначение? Почему тогда она не вызвала скорую помощь? Сначала сами запустят болезнь и потом начинают искать виновных. А если у дедушки от цефтриаксона началась аллергия? И следствием того оттёк легких! Кругом одни стоумовые!

§ Дантист
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.02.17 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, что я говорил! Вот она первая ласточка (ВЧК) уже нашла оправдание преступному равнодушию медиков! Не понять ей, а почему бабушка сама пошла и купила? Объясняю, потому что всем было пофиг!
Ей просто некуда было деваться, она как могла, так и спасала мужа!
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 84
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 96
Пользователей: 2
Всего: 98

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх