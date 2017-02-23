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≡ Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК" 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этой неделе часть коллектива ГКП КТЭК обратилась в государственные инстанции с жалобой на своего руководителя. Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ провел встречу с коллективом теплокомпании.
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Гражданин Великой Независимой страны
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 23.02.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самого воткнули и тащит свою команду беспредельщиков.. И получим как с газом очередной аймак. Чисто южный вариант.

Тихий
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 23.02.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Быстро же всех нагнули. Бесполезно решать проблему на уровне области. Никто не накажет его. Томарук нужно идти выше. Устроили круговую поруку. Запугали всех кого можно. Человек целенаправленно развалилась предприятие, разве это непонятно.

Гость
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 23.02.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гражданин Великой Независимой страны:
кнули и тащит свою команду беспредельщиков

Беспредельщики это еще мягко сказано. Следующее " большое акиматовскому дело" не за горами!

* Дантист
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 387
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.02.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего они от Акима ждали? Провел дежурное мероприятие, погасить страсти. А все как было, так и останется. Остальных недовольных не уволят, им создадут такие условия, что они убегут сами. Насмешила формулировка "были приглашены им, как высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы по своим функциональным направлениям". Детский лепет. Как будто в Костанае одни лохи работают.
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ВЧК
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 23.02.17 - 23:25
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 23.02.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гражданин Великой Независимой страны:
Самого воткнули и тащит свою команду беспредельщиков.. И получим как с газом очередной аймак.

А чем тебе конкретно не нравиться Аймак?

FOMA
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...




Отправлено: 23.02.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- исключить возможность срыва производственной деятельности предприятия;

... а вот это вот как будет выполняться?

Гость
Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК"




Отправлено: 24.02.17 - 00:21
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§ berdan
Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК"
berdan


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 06.01.08
Отправлено: 24.02.17 - 00:21
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Гость
Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК"




Отправлено: 24.02.17 - 00:32
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Гость
Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК"




Отправлено: 24.02.17 - 00:33
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК"




Отправлено: 24.02.17 - 00:37
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§ Добринцофф
Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5069
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.02.17 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пункт приема пищи был организован на базе бывшего дробильного цеха предприятия

Просто столовая нельзя было написать?
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Гость
Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП "КТЭК"




Отправлено: 24.02.17 - 00:47
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