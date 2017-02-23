Дантист Re: Аким Костаная провел встречу с коллективом ГКП... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 387

Регистрация: 05.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:30 А чего они от Акима ждали? Провел дежурное мероприятие, погасить страсти. А все как было, так и останется. Остальных недовольных не уволят, им создадут такие условия, что они убегут сами. Насмешила формулировка "были приглашены им, как высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы по своим функциональным направлениям". Детский лепет. Как будто в Костанае одни лохи работают.