лимон Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей #16





(Пользователи) Сообщений: 258

Регистрация: 21.11.16 (Пользователи) Отправлено: - 14:29 Цитата: Моше:

Обычная малолитражка для городских передвижений в стиле - нагнулся-согнулся-поджался-сгруппировался и поехал как на табуретке. Слова про безопасность - маркетинговая пыль в глаза, на трассе отлетают как теннисные мячики.

Да и указанные цены - для заманухи, в автосалонах (любых) всегда так - по факту там насчитают свыше 3 лимонов за ту же бедную базовую комплектацию, а с учетом кредитов-медитов, в итоге выйдет все 4.

А если, это так или иначе, гибрид нексии-матиза, то через год салон у вас будет скрипеть-греметь похуже чем на четырке, а через 40-50 тысяч пробега от ходовки не останется ничего, да настолько, что вам потребуется подкладывать себе под зад пару корпешек, чтобы не било в таз...

У товарища было сие машино, несколько раз такси такое попадалось - пацанские четырки и то лучше ездят.

Обычная малолитражка для городских передвижений в стиле - нагнулся-согнулся-поджался-сгруппировался и поехал как на табуретке. Слова про безопасность - маркетинговая пыль в глаза, на трассе отлетают как теннисные мячики.Да и указанные цены - для заманухи, в автосалонах (любых) всегда так - по факту там насчитают свыше 3 лимонов за ту же бедную базовую комплектацию, а с учетом кредитов-медитов, в итоге выйдет все 4.А если, это так или иначе, гибрид нексии-матиза, то через год салон у вас будет скрипеть-греметь похуже чем на четырке, а через 40-50 тысяч пробега от ходовки не останется ничего, да настолько, что вам потребуется подкладывать себе под зад пару корпешек, чтобы не било в таз...У товарища было сие машино, несколько раз такси такое попадалось - пацанские четырки и то лучше ездят.

странные умозаключения

четырка некорректна для сравнения : евро-4, уже 4 год как снята с производства, только механика, кондер ... плюс только один - з/ч на каждом углу

равон если на автомате, и цена с опциями не более 3 лямов хороший вариант

конкуренты с такими характеристиками дороже будут

http://www.zr.ru/content/articles/900080-pervoe-znakomstvo-s-ravon-nexi/

http://www.kolesa.ru/test-drive/chtoby-pomnili-test-drajv-ravon-nexia-r3