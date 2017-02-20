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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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Анара
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 23.02.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно зачем работяг звать.ведь они правду говорят. Полностью за выход на сайт Назарбаева . Костанай и простой народ Костаная он уважает. В обиду не даст.

независимый критик
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 23.02.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крыша у директора железобетонная и этим все сказано

Александр Родионович Бородач
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 23.02.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бекпаганбетов А.У. дал пояснения, что Айтбаев Ж.Ж., Умаров П.Т., Камбарова К.К. были приглашены им, как высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы по своим функциональным направлениям. 6. Касательно жалоб на созданный отдел внутреннего контроля, которым руководит Камбарова К.К.: С приходом Камбаровой К.К. были выявлены факты нарушения трудовой и производственной дисциплины, что вызвало недовольство провинившихся сотрудников.

Это из протокола собрания.Хто енто Камбарова К.К.?Неужели чтобы выявить опоздание нужно приташить человека из-за горизонта?А на собрании она была?

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 23.02.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Выступила Перекальская Р.Б., которая пояснила, что у сотрудников предприятия нет претензий к директору[/quote
На пенсюю

Анара
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 23.02.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В народе говоря ; Рано или поздно любая крыша даеть течь.
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