Серый волк Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили #97





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8632

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:13 Цитата: нурлыкунчик:

выдать ишака и седло всем акимам

Ишака и седло придется через торги закупать!

Вы их торги хорошо представляете?

Всё равно ведь получится ишак, но с опциями ценой несколько миллионов.



Ну приерно такие опции:

1. Кожаное седло с подогревом.

2. Парктроник ишака.

3. Камера заднего вида на хвост ишака

4. 8 подушек безопасности ишака

5. АБС

6. Гидроусилитель ишака

7. Бар ишака

8. Система предупреждения аварийного сближения

9. GPS подготовка и спутниковый телефон ишака.

10. Ну и конечно мультимедийная подготовка для шейхов.



Помните, как акимат закупал "колонку с сабвуфером", срочно понадобившуюся в 23 часа?

Именно так, КОЛОНКУ в единственном числе, но с сабвуфером.



Всё у них шикарно было, дети вылечены, дороги отремонтированы и почищены, освещение работает, транспорт ходит.

Но вот колонки с сабвуфером не хватало!