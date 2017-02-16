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нурлыкунчик:
выдать ишака и седло всем акимам
Ишака и седло придется через торги закупать!
Вы их торги хорошо представляете?
Всё равно ведь получится ишак, но с опциями ценой несколько миллионов.
Ну приерно такие опции:
1. Кожаное седло с подогревом.
2. Парктроник ишака.
3. Камера заднего вида на хвост ишака
4. 8 подушек безопасности ишака
5. АБС
6. Гидроусилитель ишака
7. Бар ишака
8. Система предупреждения аварийного сближения
9. GPS подготовка и спутниковый телефон ишака.
10. Ну и конечно мультимедийная подготовка для шейхов.
Помните, как акимат закупал "колонку с сабвуфером", срочно понадобившуюся в 23 часа?
Именно так, КОЛОНКУ в единственном числе, но с сабвуфером.
Всё у них шикарно было, дети вылечены, дороги отремонтированы и почищены, освещение работает, транспорт ходит.
Но вот колонки с сабвуфером не хватало!