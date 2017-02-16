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§ NG.kz
Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиматы Сарыкольского и Денисовского районов Костанайской области замахнулись на покупку люксовых внедорожников стоимостью 21-23 млн. тенге. В госучреждениях считают, что элитные машины - самое то для езды по бесконечным грейдерам, а также на места случившихся в глубинке ЧС.
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ХАС
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 17.02.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесполезно - все они прикрывают друг друга. Если проверить их IQ ,то результат будет неутешительный , особенно у этого Денисовского , говорят у него три диплома ,профильный медицинский, да еще кандидат наук. Ездуны , понимашь...

Житель Сарыколя
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 17.02.17 - 22:21
Комментарий удален модератором.

дядя Уэф
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 18.02.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нородная мудрость гласит - большой пепелац это комплекс у тех у кого прибор мелкий

§ танкоградец
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1617
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот подумал, что если уж такие не малые деньги выделяются районным акиматам на авто, то не лучше бы было, что бы областной аким своей властью посадил всех на *нивы*. За такие деньги их менять можно каждый год, не тратясь на запчасти и ремонт, даже запах краски не успеет из салона выветрится.
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Фэнтэзи
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 19.02.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дано: Огромная машина за огромные деньги.
Найти: Оптимум цена/качества-кадры.
Решение: Огромные машины, огромных собак заводят наполеончики 150см от пола как оба кандидата, особенно сарыкольский аулиеколец. Более рослому и подчиняться удобнее. И никакая "Фемен" никаких лозунгов "Не дадим ... карликам" не выдвинет.
Ответ: Кадр - выше 175, соответственно ауто за приемлемые деньги.
Примечание: наполеончиков не пропускать выше главного спеца.

Басеке
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 19.02.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разговаривают Саке и Маке . Саке-вот вчера думал машину купить, полностью вся из золота, диски платиновые, отделана брюликами, да вот что то отказался . -А чего отказался то? - Да понимаешь, у меня таких четыре в гараже стоят, а на этой хотел на дачу ездить, да подумал, невыгодно будет, бензин много жрет

нурлыкунчик
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 19.02.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выдать ишака и седло всем акимам
пусть они на них и передвигаются по тем дорогам ,что они смогли сберечь за 25 лет сыздка

§ Серый волк
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8632
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.02.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нурлыкунчик:
выдать ишака и седло всем акимам

Ишака и седло придется через торги закупать!
Вы их торги хорошо представляете?
Всё равно ведь получится ишак, но с опциями ценой несколько миллионов.
:lol:
Ну приерно такие опции:
1. Кожаное седло с подогревом.
2. Парктроник ишака.
3. Камера заднего вида на хвост ишака
4. 8 подушек безопасности ишака
5. АБС
6. Гидроусилитель ишака
7. Бар ишака
8. Система предупреждения аварийного сближения
9. GPS подготовка и спутниковый телефон ишака.
10. Ну и конечно мультимедийная подготовка для шейхов.

Помните, как акимат закупал "колонку с сабвуфером", срочно понадобившуюся в 23 часа?
Именно так, КОЛОНКУ в единственном числе, но с сабвуфером. :lol:

Всё у них шикарно было, дети вылечены, дороги отремонтированы и почищены, освещение работает, транспорт ходит.
Но вот колонки с сабвуфером не хватало! :lol:
Профайл

Алексей.п.Сарыколь
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 21.02.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашему акиму эльдару кузембаеву лошадь только с телегой нужно было купить, а машину люкс.дороги у нас с 19 02 2017 года не чистяться техники вилилите нет.моя машина стоит на трассе м36 так как не возможно заехать даже ко двору ,я не прошу их чистить весь снег хотябы улицы почистили.чтоб заехать в поселок две улицы которые не задуты остальные впод самые провода.

шурик
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 23.02.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для чего такие авто дорогие можно ведь дешевле экономичные если бы за свои деньги покупали подумали бы почему акимы не владеют ситуацией например в севастополе аким обещают населению провести воду из тагильска за 28 км от них когда водовод на карасу идет от них 9 километров пос вишневка даже строители оставили выход и заглушили на будушее планируя присоединить это было написано в райнной газете

глас народа
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 23.02.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашему акиму эльдару кузембаеву лошадь только с телегой нужно было купить%%%%%


А лошадь застрахована??? А то через месяц от кобылы останутся " рожки да ножки обглоданные" :lol: :lol: :lol:
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