В Костанае открылся первый официальный дилерский центр автомобильной марки RAVON в автокомплексе «Тарлан». Новый бренд соединил в себе все лучшее от своего предшественника - легендарного Daewoo - и имеет все предпосылки, чтобы стать лидером в сегменте доступных автомобилей. Всем нам известны модели Daewoo Nexia и Matiz. Это были настоящие бестселлеры сегмента бюджетных автомобилей. Преемник, RAVON, лишь усовершенствовал дизайн, оставив при этом два главных показателя - доступную цену и высокое качество. Читать статью
Читаю эту статью и комменты, а справа яндекс-директ предлагает мне Ягуар от 11 500 000 тенге)) Я так понимаю, что те, кто интересуются Равоном - потенциальные покупатели Ягуара в будущем;) А по сабжу - из всех бюджетных авто (ВАЗ, китайцы и ...всё?) этот узбекский кореец пожалуй самый доступный и проверенный временем в наших широтах. Вот думаю может взять для работы)
Моше: Обычная малолитражка для городских передвижений в стиле - нагнулся-согнулся-поджался-сгруппировался и поехал как на табуретке. Слова про безопасность - маркетинговая пыль в глаза, на трассе отлетают как теннисные мячики. Да и указанные цены - для заманухи, в автосалонах (любых) всегда так - по факту там насчитают свыше 3 лимонов за ту же бедную базовую комплектацию, а с учетом кредитов-медитов, в итоге выйдет все 4. А если, это так или иначе, гибрид нексии-матиза, то через год салон у вас будет скрипеть-греметь похуже чем на четырке, а через 40-50 тысяч пробега от ходовки не останется ничего, да настолько, что вам потребуется подкладывать себе под зад пару корпешек, чтобы не било в таз... У товарища было сие машино, несколько раз такси такое попадалось - пацанские четырки и то лучше ездят.
Посмотрел равоны, ниче так, нафаршированные 3 лимона с автоматом и все такое, кондер парктроники, а не нафаршированный 2.6 по моему.. Но больше понравился не Спарк.э, а этот красненький. Цена тоже для автомата 1.5 смешная.
112: Да ладно Моше гнать то, Нексии вон по 500 тысяч у таксистов ходят и ничего. А некоторые экземпляры до 3х миллионов уже отходили.
Ты гнать то сам кончай, 3 млн пробега...что там от изначальных деталей, окромя кузова (и то под вопросом, или из разряда "не бита-не крашена"), движков 5 наверное уже попеременяли. Даже немцы - изначально миллионники. И то, с немецким бензином и маслом и прочим обслуживанием. Да и слабо что-то представляю в реале машину с таким пробегом. Кто-нибудь такие видел?
Я даже чисто из интереса посчитал. Даже если это такси накатывает в сутки 500 км и ездит каждый день - это 15 тысяч км в месяц, 180 000 тысяч в год. Итого, чтобы накатать 3 миллиона пробега, нужно ездить КАЖДЫЙ день по 500 км в течении 16,6 лет Врун то ты какой нелогичный, оказывается.
[Исправлено: Моше, 23.02.2017 - 22:41]
112
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
Моше: Даже если это такси накатывает в сутки 500 км и ездит каждый день -
Костанай Рудный начни с 1000 км в день. 10 рейсов плюс прочее.. Имеем 30 тысяч месяц и 350 тысяч в год.. А дальше считай сам.. Естественно головки, движок, газ там и опять головки.. Но пробег то.. Сдается мне что ты от авто очень далек и твои рассказы о том просто какой то вымысел забитого парнишки..
112
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
112: Сдается мне что ты от авто очень далек и твои рассказы о том просто какой то вымысел забитого парнишки..
Я на разных машинах ездил, даже на москвиче, который ремонтировал на коленке в поле. И знаю что по чём. Но малолитражки не понял. Конечно, если ты ездишь по 5 км в день утром на работу и столько же обратно, плюс ребенка в садик по пути и в субботу в магазинчик пошопиться - тебе пойдет. А мне много трассы, где малолитражки некомфортны. Да, они мало потребляют, типа экономия, но если заглянуть поглубже...Весь акцент продавцы и владельцы делают не столько на начальную цену, а сколько на малый расход топлива. Ну и че? Да, у меня в городе жрет 18-20, по трассе 11-12 где-то. И лью я только 95-й. (газ не хочу ставить, боязнь тупо испортить машину кривыми руками установщиков газа). Зато на своих 3-х литрах я еду как король. Пока ты на своей малолитражке будешь плестись за фурой, боясь обогнать её, сомневаясь, успеешь или нет, я только на кик-даун ногой давану и быстро рванув вперед и так же быстро вернусь в ряд...Это безопасность и удовольствие, и я готов за это платить. В квартире же ты тоже у себя хочешь жить с удовольствием и комфортом, и не скупишься на это?
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