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§ NG.kz
RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае открылся первый официальный дилерский центр автомобильной марки RAVON в автокомплексе «Тарлан». Новый бренд соединил в себе все лучшее от своего предшественника - легендарного Daewoo - и имеет все предпосылки, чтобы стать лидером в сегменте доступных автомобилей. Всем нам известны модели Daewoo Nexia и Matiz. Это были настоящие бестселлеры сегмента бюджетных автомобилей. Преемник, RAVON, лишь усовершенствовал дизайн, оставив при этом два главных показателя - доступную цену и высокое качество.
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§ 43
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
43


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 20.08.11
Отправлено: 23.02.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю эту статью и комменты, а справа яндекс-директ предлагает мне Ягуар от 11 500 000 тенге))
Я так понимаю, что те, кто интересуются Равоном - потенциальные покупатели Ягуара в будущем;)
А по сабжу - из всех бюджетных авто (ВАЗ, китайцы и ...всё?) этот узбекский кореец пожалуй самый доступный и проверенный временем в наших широтах.
Вот думаю может взять для работы)
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§ лимон
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 258
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.02.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Обычная малолитражка для городских передвижений в стиле - нагнулся-согнулся-поджался-сгруппировался и поехал как на табуретке. Слова про безопасность - маркетинговая пыль в глаза, на трассе отлетают как теннисные мячики.
Да и указанные цены - для заманухи, в автосалонах (любых) всегда так - по факту там насчитают свыше 3 лимонов за ту же бедную базовую комплектацию, а с учетом кредитов-медитов, в итоге выйдет все 4.
А если, это так или иначе, гибрид нексии-матиза, то через год салон у вас будет скрипеть-греметь похуже чем на четырке, а через 40-50 тысяч пробега от ходовки не останется ничего, да настолько, что вам потребуется подкладывать себе под зад пару корпешек, чтобы не било в таз... :lol:
У товарища было сие машино, несколько раз такси такое попадалось - пацанские четырки и то лучше ездят.

странные умозаключения :-x
четырка некорректна для сравнения : евро-4, уже 4 год как снята с производства, только механика, кондер ... плюс только один - з/ч на каждом углу
равон если на автомате, и цена с опциями не более 3 лямов хороший вариант
конкуренты с такими характеристиками дороже будут
http://www.zr.ru/content/articles/900080-pervoe-znakomstvo-s-ravon-nexi/
http://www.kolesa.ru/test-drive/chtoby-pomnili-test-drajv-ravon-nexia-r3
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112
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей




Отправлено: 23.02.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
43:
думаю может взять для работы)

Ладно то к народу типа тянуться, у тебя наверно рабочий какой нибудь крузачок 200 устаревший за пару лет..
Для работы больше универсал все же подходит..

§ 211
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
211


(Пользователи)
Сообщений: 1943
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.02.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел равоны, ниче так, нафаршированные 3 лимона с автоматом и все такое, кондер парктроники, а не нафаршированный 2.6 по моему..
Но больше понравился не Спарк.э, а этот красненький.
Цена тоже для автомата 1.5 смешная.
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* Моше
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4018
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 23.02.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да ладно Моше гнать то, Нексии вон по 500 тысяч у таксистов ходят и ничего.
А некоторые экземпляры до 3х миллионов уже отходили.

Ты гнать то сам кончай, 3 млн пробега...что там от изначальных деталей, окромя кузова (и то под вопросом, или из разряда "не бита-не крашена"), движков 5 наверное уже попеременяли. Даже немцы - изначально миллионники. И то, с немецким бензином и маслом и прочим обслуживанием.
Да и слабо что-то представляю в реале машину с таким пробегом. Кто-нибудь такие видел?
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* Моше
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4018
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 23.02.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я даже чисто из интереса посчитал. Даже если это такси накатывает в сутки 500 км и ездит каждый день - это 15 тысяч км в месяц, 180 000 тысяч в год.
Итого, чтобы накатать 3 миллиона пробега, нужно ездить КАЖДЫЙ день по 500 км в течении 16,6 лет :-o
Врун то ты какой нелогичный, оказывается.

[Исправлено: Моше, 23.02.2017 - 22:41]
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112
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей




Отправлено: 23.02.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Даже если это такси накатывает в сутки 500 км и ездит каждый день -

Костанай Рудный начни с 1000 км в день.
10 рейсов плюс прочее..
Имеем 30 тысяч месяц и 350 тысяч в год..
А дальше считай сам..
Естественно головки, движок, газ там и опять головки..
Но пробег то..
Сдается мне что ты от авто очень далек и твои рассказы о том просто какой то вымысел забитого парнишки..

112
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей




Отправлено: 23.02.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати это шевролет авео красненький, как он поведет, не знаю..
Но по цена качество думаю все нормуль..

* Моше
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4018
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 23.02.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сдается мне что ты от авто очень далек и твои рассказы о том просто какой то вымысел забитого парнишки..

Я на разных машинах ездил, даже на москвиче, который ремонтировал на коленке в поле. И знаю что по чём. Но малолитражки не понял. Конечно, если ты ездишь по 5 км в день утром на работу и столько же обратно, плюс ребенка в садик по пути и в субботу в магазинчик пошопиться - тебе пойдет. А мне много трассы, где малолитражки некомфортны. Да, они мало потребляют, типа экономия, но если заглянуть поглубже...Весь акцент продавцы и владельцы делают не столько на начальную цену, а сколько на малый расход топлива. Ну и че? Да, у меня в городе жрет 18-20, по трассе 11-12 где-то. И лью я только 95-й. (газ не хочу ставить, боязнь тупо испортить машину кривыми руками установщиков газа). Зато на своих 3-х литрах я еду как король. Пока ты на своей малолитражке будешь плестись за фурой, боясь обогнать её, сомневаясь, успеешь или нет, я только на кик-даун ногой давану и быстро рванув вперед и так же быстро вернусь в ряд...Это безопасность и удовольствие, и я готов за это платить. В квартире же ты тоже у себя хочешь жить с удовольствием и комфортом, и не скупишься на это?
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