Цитата: Бекпаганбетов А.У. дал пояснения, что Айтбаев Ж.Ж., Умаров П.Т., Камбарова К.К. были приглашены им, как высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы по своим функциональным направлениям. 6. Касательно жалоб на созданный отдел внутреннего контроля, которым руководит Камбарова К.К.: С приходом Камбаровой К.К. были выявлены факты нарушения трудовой и производственной дисциплины, что вызвало недовольство провинившихся сотрудников.

Это из протокола собрания.Хто енто Камбарова К.К.?Неужели чтобы выявить опоздание нужно приташить человека из-за горизонта?А на собрании она была?