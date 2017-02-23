Цитата: 112:

Алекс он такой, читает только верх..

Я то хоть еще и низ читаю, потом пишу комментарий и если время остается, читаю середина..





спасибо что помнишь.

а то помрешь и то сообщение об этом сотрут.

надо же как то этих дубномеров и вакофеинов тормозить.

а то у них только одна педаль- газ.

и колоколова им на эту педаль еще доп поджим делает.

бизнес.