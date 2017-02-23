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≡ Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти месяц 74-летняя жительница Житикары Тамара БОЛИЩУК упрашивала врачей положить задыхающегося от кашля мужа в больницу. Однако ей объясняли, что с пневмонией госпитализация не положена. 10 февраля Василий Болищук умер на руках у жены.
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Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 23.02.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет слов...Одного лишь хочется, что бы, когда этим "врачам" будет столько лет, они сполна испили всю прелесть и таких "законов" и такого отношения врачей!!!!
Цитата:
сайлау курманов:
все мы хотим недорого да сердито, потом врачи виноваты....

Почему Вы считаете, что человек, трудившийся всю жизнь не имеет права пользоваться тем, что положено. И не дёшево и сердито, а как положено системой здравоохранения. Наличие денег, детей-внуков не должно никоим образом Вас беспокоить. А врачи - виноваты!!! Доброта, милосердие, копетентность - рядом с этими людьми не стояли. Когда Господь раздавал эти качества, видимо они стояли в другой очереди - за хамством, наглостью и рвнодушием!

Гость
Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать




Отправлено: 23.02.17 - 21:03
Комментарий проходит проверку.

Гость
Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать




Отправлено: 23.02.17 - 21:08
Комментарий проходит проверку.

§ Дантист
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.02.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, теоретически в стационар можно попасть, но только если занесут. Занесут увы, уже ненадолго. А потом все комиссии будут вашим родственникам убедительно доказывать, что они поздно обратились. А если вам за 60, то и этого не будет, типа какое лечение, вам на кладбище прогулы ставят. Причем четко помню, как нас убеждало правительство, что бесплатная медицина не может быть хорошей. Вот будут платные медуслуги, тогда будет нам счастье. Ничего не изменилось, даже хуже стало.
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