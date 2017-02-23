Нет слов...Одного лишь хочется, что бы, когда этим "врачам" будет столько лет, они сполна испили всю прелесть и таких "законов" и такого отношения врачей!!!!

Цитата: сайлау курманов:

все мы хотим недорого да сердито, потом врачи виноваты....

Почему Вы считаете, что человек, трудившийся всю жизнь не имеет права пользоваться тем, что положено. И не дёшево и сердито, а как положено системой здравоохранения. Наличие денег, детей-внуков не должно никоим образом Вас беспокоить. А врачи - виноваты!!! Доброта, милосердие, копетентность - рядом с этими людьми не стояли. Когда Господь раздавал эти качества, видимо они стояли в другой очереди - за хамством, наглостью и рвнодушием!