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§ NG.kz
Нанять аудит или заплатить штраф?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 03:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 февраля первый заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ провел расширенное совещание на тему «Прохождение субъектами Государственного энергетического реестра (ГЭР) процедуры обязательного аудита». Выяснилось, что на выполнение мероприятий по энергосбережению на 2015-2016 гг. в Костанайской области затрачено 12 млрд 191 млн тенге, а сэкономили за счет этого энергоресурсов на общую сумму 2 млрд 332 млн тенге.
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глас народа
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
танкоградец:
Но как я думаю капитализм ведь тоже может быть *с человеческим лицом*, но у нас в стране он почему то с волчьим оскалом%%%%%

А степные волки особенно злые, когда касается государственных денег возможност озолотться.
:-P :-P :-P :-P

§ alex60
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1552
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 19:20
Комментарий удален модератором.
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Бывалый
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
В твоём примере хотят поднять цену на продукт уменьшением добычи , в СЛЕДСТВИИ ЕГО ПЕРЕИЗБЫТКА НА РЫНКЕ

"Как сделать всех счастливыми?
Расстрелять всех несчастливых!"
И.В. Сталин.

Бывалый
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Энергетика кровь экономики

Вот именно.
Кровь нужно экономить.
А не разбрасываться ею налево и направо.
Для того чтобы экономили кровь - вводят нормы потребления и повышенные тарифы на сверхнормативное потребление.
А то эдак на вас никакой крови не напасешся.

§ Серый волк
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8631
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.02.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для тех кто читает только две строчки.
Выкладываю две строчки.
Цитата:
3793 Р130301 КГУ «Затабольская межрайонная противотуберкулезная больница» Управления здравохранения акимата Костанайской области

Именно так в этом каркающем реестре и написано ЗатАбольская! :lol:
Что как бы говорит о качестве их работы, о компетентности и ценности их макулатуры.
Другие строчки не выкладываю. :-)
Сами найдете разные интересности.
http://kazee.kz/userfiles/ufiles/GEER_new/perechen_na_2017.pdf

[Исправлено: Серый волк, 23.02.2017 - 17:55]
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Гость
Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 20:58
Комментарий проходит проверку.

Гость
Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 21:02
Комментарий проходит проверку.

§ танкоградец
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1617
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Кровь нужно экономить.
А не разбрасываться ею налево и направо.
Для того чтобы экономили кровь - вводят нормы потребления и повышенные тарифы на

А может лучше *печень* полечить? А то *грёбаныйэкабастуз* гонит кровь в РФ, а мы тут экономь на всём. У них там мощности свободные, а у нас дефицит. И мутные сказки про то, что с Троицка ну никак неможно брать эту саму кровь.
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Гость
Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 21:42
Комментарий проходит проверку.

* Валентин
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5388
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Ну тогда зачем весь этот трёп с высокой трибуны ак-орды про надо развивать и повышать, и строить, и привлекать инвесторов? Энергетика кровь экономики, у нас анемия в полный рост.


Да потому что инфраструктура ветшает, на обновление и тем более увеличение мощностей нужны деньги.
Взять их негде, поэтому надо заставить потребителей ужаться, повысить тарифы, а там - сдохнет или ишак, или падишах.
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