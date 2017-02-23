Цитата: Бывалый:

Кровь нужно экономить.

А не разбрасываться ею налево и направо.

Для того чтобы экономили кровь - вводят нормы потребления и повышенные тарифы на

А может лучше *печень* полечить? А то *грёбаныйэкабастуз* гонит кровь в РФ, а мы тут экономь на всём. У них там мощности свободные, а у нас дефицит. И мутные сказки про то, что с Троицка ну никак неможно брать эту саму кровь.