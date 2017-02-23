/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20 мегабит в секунду		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20 мегабит в секунду
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рамках концепции проекта "Покрытие волоконно-оптическими линиями связи сельских населенных пунктов Республики Казахстан с населением свыше 250 человек" планируется обеспечить доступ в интернет со скоростью до 20 мегабит в секунду в 1291 поселке.
Читать новость

Владимир
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...




Отправлено: 23.02.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интернет от билайн стал просто ужасным, что-то не видно повышения скоростей, вечером вообще похоже на diap-up

§ сайлау курманов
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1732
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в таком темпе дороги и воду протянули бы , хорошо хоть свет на столбах еще остался , так вообще некуда тянуть было
Профайл Посетить вебсайт

* Валентин
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5388
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело конечно благое, и Казахтелекому виднее, но по моему сильно дешевле будет оптику протянуть в опорные точки и наладить 3G/4G покрытие.
Профайл

707
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...




Отправлено: 23.02.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Владимир:
Интернет от билайн стал просто ужасным, что-то не видно повышения скоростей, вечером вообще похоже на diap-up

Был старый модем, выдавал скорость до 70мб/сек. После смены модема скорость 92 мб/сек. Если соединение через wifi то соседи своими модемами могут глушить ваш сигнал. Нужно переместится на канал, который меньше всего загружен. Я сместился на 13й канал и скорость на телефоне возросла с 24 до 35 мб/сек. Еще рекомендуется убрать пароль wifi и сделать белый список по mac адресам, скорость тоже заметно вырастет. Только, что померил на Астану прием-отдача 92 мб/сек, на Челябинск 88 мб/сек.

§ Дантист
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.02.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это типа как Программа "Питьевая вода"? Только в другой сфере. Деньги освоены, а воды нет. А городах частный сектор не больно то спешат проводить интернет, кто как может, так и выкручивается.
Профайл

§ Характер
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 23.02.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится, в году 2010 или 2011 одну из школ Мендыкаринского района торжественно подключали к широкополосному интернету :-) Да еще с такой помпой! Приехала большая шишка из министерства в окружении свиты, начальник управления образования рядышком лучезарно улыбалась, аким района, сельского округа, орда СМИ с микрофонами и вспышками. В итоге: провайдер поставил РАДИОТОЧКУ на 8 (!) школ общей пропускной способностью не более 5 Мбит/с!
Может, по тем временам такая скорость для СРЕДНЕЙ школы и была приемлемой, но сейчас 20-ка это просто мизер!
Профайл

§ Характер
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 23.02.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
707:
Нужно переместится на канал, который меньше всего загружен.

не все устройства поддерживают больше 11 каналов.
Цитата:
707:
После смены модема скорость 92 мб/сек.

Полная чушь. Могло быть правдой, если провайдер давал гигабит туда/обратно, а ваша точка доступа работала на частоте 2,4 ГГц и больше 300 Мбит/с не тащила, и Вы решили, чтобы брать гигабит/сек заменить на какой-нибудь Арчер на 5 ГГц

Цитата:
707:
Еще рекомендуется убрать пароль wifi и сделать белый список по mac адресам, скорость тоже заметно вырастет.

Кем рекомендуется? более-менее современные точки доступа оснащены достаточно производительным процессором и необходимым объемом оперативной памяти, чтобы запросто шифровать паролем сигнал от вай-фая без существенного влияния на скорость передачи. И да, много, кто сможет зайти на веб-морду точки доступа, не говоря уже о том, чтобы изменить конфигурацию, отключив трансляцию SSID?
Цитата:
707:
Только, что померил на Астану прием-отдача 92 мб/сек, на Челябинск 88 мб/сек.

в разное время суток загруженность серверов разная. На загруженность канала может влиять множество факторов.
Нахватались верхушек, решили поумничать? Ну-ну.
Профайл

гость
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...




Отправлено: 23.02.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интернет- то будет, а электричество-нет?
Вот будет зашибись!
:lol: :lol: :lol:

нурлыкунчик
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...




Отправлено: 23.02.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
в таком темпе дороги и воду протянули бы , хорошо хоть свет на столбах еще остался , так вообще некуда тянуть было

подержу ,а то интернет, чтоб сельчане к порнухе приобщились

§ Грибоедов
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 23.02.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

112
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...




Отправлено: 23.02.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из сельчан тоже хотят сделать тех, на что стали похожи гаратские..
То есть диванных кроликов героев..
Лишь бы деньги платили и сидели возмущались в интернете, а не с вилами около своего акимата..

§ Аноним
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 23.02.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:

Полная чушь. Могло быть правдой, если провайдер давал гигабит туда/обратно, а ваша точка доступа работала на частоте 2,4 ГГц и больше 300 Мбит/с не тащила, и Вы решили, чтобы брать гигабит/сек заменить на какой-нибудь Арчер на 5 ГГц

Точка не может дать и 200 мбит в стандарте 802.11n потому как 300 мбит это канальная скорость, а эффективна будет в половину меньше и то при идеальных условиях. 5 ггц и гигабит это стандарт 802.11ас, и большие скорости достяжимы только в прямой видимости и на близком расстоянии, простая стенка будет сильной преградой и снизит скорость в разы.
Цитата:
Характер:

Кем рекомендуется? более-менее современные точки доступа оснащены достаточно производительным процессором и необходимым объемом оперативной памяти, чтобы запросто шифровать паролем сигнал от вай-фая без существенного влияния на скорость передачи. И да, много, кто сможет зайти на веб-морду точки доступа, не говоря уже о том, чтобы изменить конфигурацию, отключив трансляцию SSID?

Шифрование wpa/wpa2 происходит аппаратно и на скорость передачи не влияет вообще никак.
Цитата:
Характер:
Нахватались верхушек, решили поумничать? Ну-ну.

Прежде чем писать такое, самому бы не плохо подтянуть матчасть. ;-)
Профайл

Гость
В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20 мегабит в секунду




Отправлено: 23.02.17 - 21:06
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 89, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 87
Зарегистрированные пользователи: Валентин, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 226
Пользователей: 3
Всего: 229

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх