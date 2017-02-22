Гедеван Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по... #31







Отправлено: - 20:50 Цитата: дядя Уэф:

покончил с собой?

респект мужику

Честь - это не брать взятку, а если стал брать по каким-либо причинам и поймали - не откупаться, а воспользоваться случаем к искуплению и исправлению, понести наказание. Аллах, как тут некоторые его упоминают, считает за слишком большой грех самокончину своей жизни даже по угрызению совести, стыду. Поэтому самоубийство - не оправдание жизни, это приговор для вечной жизни.