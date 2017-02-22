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≡ По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник станции Костанай Бауржан Танкеев повесился в ночь с 20 на 21 февраля. В Костанайском филиале АО «КТЖ» подтвердили информацию о его смерти. Самоубийство Танкеева связывают с коррупционным скандалом, произошедшим на прошлой неделе.
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дядя Уэф
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 23.02.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
as:
жалко семерых дете

Вам жалко? - Помогите вдове

Гедеван
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 23.02.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дядя Уэф:
покончил с собой?
респект мужику

Честь - это не брать взятку, а если стал брать по каким-либо причинам и поймали - не откупаться, а воспользоваться случаем к искуплению и исправлению, понести наказание. Аллах, как тут некоторые его упоминают, считает за слишком большой грех самокончину своей жизни даже по угрызению совести, стыду. Поэтому самоубийство - не оправдание жизни, это приговор для вечной жизни.
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