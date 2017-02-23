Цитата: Характер:



Полная чушь. Могло быть правдой, если провайдер давал гигабит туда/обратно, а ваша точка доступа работала на частоте 2,4 ГГц и больше 300 Мбит/с не тащила, и Вы решили, чтобы брать гигабит/сек заменить на какой-нибудь Арчер на 5 ГГц

Точка не может дать и 200 мбит в стандарте 802.11n потому как 300 мбит это канальная скорость, а эффективна будет в половину меньше и то при идеальных условиях. 5 ггц и гигабит это стандарт 802.11ас, и большие скорости достяжимы только в прямой видимости и на близком расстоянии, простая стенка будет сильной преградой и снизит скорость в разы.

Цитата: Характер:



Кем рекомендуется? более-менее современные точки доступа оснащены достаточно производительным процессором и необходимым объемом оперативной памяти, чтобы запросто шифровать паролем сигнал от вай-фая без существенного влияния на скорость передачи. И да, много, кто сможет зайти на веб-морду точки доступа, не говоря уже о том, чтобы изменить конфигурацию, отключив трансляцию SSID?

Шифрование wpa/wpa2 происходит аппаратно и на скорость передачи не влияет вообще никак.

Цитата: Характер:

Нахватались верхушек, решили поумничать? Ну-ну.

Прежде чем писать такое, самому бы не плохо подтянуть матчасть.