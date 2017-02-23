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§ NG.kz
Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал министр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мое мнение как экономиста, они не должны снижаться от падения курса доллара. У нас своя экономика, мы производим свои товары. Себестоимость наших товаров, соответственно, формируется в тенге и мы должны избавиться от привязки к доллару.
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ЯВП
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
они не должны...мы должны избавиться...должна..., - заявил Сулейменов.

Хахаха все должны, в долгах как в шелках. А что должен делать, не говорить, а делать господин министр? Что и кому должен он сам?

Цитата:
запрещается выражать цены в долларах. Надо "запретить" их в головах.

Хахаха, кто в уме пересчитает цены в долларах, тому штраф!.

глас народа
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас своя экономика, мы производим свои товары. Себестоимость наших товаров, соответственно, формируется в тенге и мы должны избавиться от привязки к доллару.*****

Огласите, пожалуйста, ПОЛНЫЙ список товаров собственного производства для народа, на которые ГАРАНТИРУЮТСЯ низкие, стабильные цены по категориям:
1. лекартства:
2. товары народного потребления, в.т.ч.:
-одежда
-обувь
-телерадиоаппартура и пр. бытовая техника
3. продукты питания.
:-P :-P :-P

лесоруб
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если он экономист, то я - Мэрилин Монро :-x

гость
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лесоруб:
Если он экономист, то я - Мэрилин Монро

Hi, Mary! I'm happy to see it in your face

Сеня
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неважный экономист,однако.как цены поднимать так мы зависим от курса.а снизить,курс не причем😀😀😀

777
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня терзают смутные сомнения, что курс стабилизируется. Думаю, выражу свое субъективное мнение, что курс опустится и довольно резко, вижу к этому все предпосылки. А мычание и рассуждения наших министров по курсу тенге, и ценам на продукты и.т.п., у меня вызывают большие сомнения, т.к. ни чего толком не объясняют.

Гость
Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал министр




Отправлено: 23.02.17 - 21:07
Комментарий проходит проверку.

Гость
Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал министр




Отправлено: 23.02.17 - 21:10
Комментарий проходит проверку.

§ Дантист
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.02.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего тут думать. Почитайте новости. Начальник финпола Алматы украл 24 млрд тенге, другой 1.5 млрд, третий 6 млрд тенге. И такие новости почти ежедневно. Какое снижение цен вы ждете?
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