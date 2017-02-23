ЯВП Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал... #30







Отправлено: - 17:45 Цитата: они не должны...мы должны избавиться...должна..., - заявил Сулейменов.

Хахаха все должны, в долгах как в шелках. А что должен делать, не говорить, а делать господин министр? Что и кому должен он сам?



Цитата: запрещается выражать цены в долларах. Надо "запретить" их в головах.

Хахаха, кто в уме пересчитает цены в долларах, тому штраф!.