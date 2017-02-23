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§ NG.kz
Как пробить себе дорогу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27282
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нынешняя зима оказалась щедра на снегопады. На носу уже весна, Костанай так же утопает в снегу. Работа подрядчиков не останавливается ни на день, как говорят в отделе ЖКХ, а тем временем люди все так же продолжают протаптывать дорожки на тротуарах самостоятельно.
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§ Undead
Re: Как пробить себе дорогу
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 843
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 23.02.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За своим снегом люди обязаны следить сами: заказывать машину и вывозить его

Правда? А может, государство обязано это делать на миллиарды, получаемые от продажи недр? Может, вот у этих спросить, где эти миллиарды: https://forbes.kz/process/expertise/50_samyih_bogatyih_lyudey_kazahstana
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заказчик
Re: Как пробить себе дорогу




Отправлено: 23.02.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я хочу выразить слова благодарности Олжасу Жомартовичу. Спасибо за почищенные улицы Фролова и Наримановская. Целый день и ночь рабочие АБЗ плюс сгребали на них снег. Вывезено его несчетное количество. Вовремя среагировали, ато хотелось уже"большим" дяденькам жаловаться. Их авто 001 и 089 каждое утро в 7.00 на районе стоят. Думаю им тожескоро бы надоело пробираться по одной коллее. Могли пальчиком погрозить ЖКХ. А так Спасибо!

§ Валентин
Re: Как пробить себе дорогу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5387
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Undead:
А может, государство обязано


Перефразируя: государство должно быть независимым! А больше оно никому и ничего не должно!!!
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§ Undead
Re: Как пробить себе дорогу
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 843
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 23.02.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
заказчик:
А я хочу выразить слова благодарности Олжасу Жомартовичу. Спасибо за почищенные улицы Фролова и Наримановская. Целый день и ночь рабочие АБЗ плюс сгребали на них снег. Вывезено его несчетное количество. Вовремя среагировали, ато хотелось уже"большим" дяденькам жаловаться. Их авто 001 и 089 каждое утро в 7.00 на районе стоят. Думаю им тожескоро бы надоело пробираться по одной коллее. Могли пальчиком погрозить ЖКХ. А так Спасибо!

Насчёт чистки дорог и тротуаров в этом году - очень неплохо! Не все, не идеально, но вполне, вполне. Есть за что поблагодарить.
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