Цитата: 707:

Нужно переместится на канал, который меньше всего загружен.

не все устройства поддерживают больше 11 каналов.

Цитата: 707:

После смены модема скорость 92 мб/сек.

Полная чушь. Могло быть правдой, если провайдер давал гигабит туда/обратно, а ваша точка доступа работала на частоте 2,4 ГГц и больше 300 Мбит/с не тащила, и Вы решили, чтобы брать гигабит/сек заменить на какой-нибудь Арчер на 5 ГГц



Цитата: 707:

Еще рекомендуется убрать пароль wifi и сделать белый список по mac адресам, скорость тоже заметно вырастет.

Кем рекомендуется? более-менее современные точки доступа оснащены достаточно производительным процессором и необходимым объемом оперативной памяти, чтобы запросто шифровать паролем сигнал от вай-фая без существенного влияния на скорость передачи. И да, много, кто сможет зайти на веб-морду точки доступа, не говоря уже о том, чтобы изменить конфигурацию, отключив трансляцию SSID?

Цитата: 707:

Только, что померил на Астану прием-отдача 92 мб/сек, на Челябинск 88 мб/сек.



в разное время суток загруженность серверов разная. На загруженность канала может влиять множество факторов.

Нахватались верхушек, решили поумничать? Ну-ну.