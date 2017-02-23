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707:
Нужно переместится на канал, который меньше всего загружен.
не все устройства поддерживают больше 11 каналов.
Цитата:
707:
После смены модема скорость 92 мб/сек.
Полная чушь. Могло быть правдой, если провайдер давал гигабит туда/обратно, а ваша точка доступа работала на частоте 2,4 ГГц и больше 300 Мбит/с не тащила, и Вы решили, чтобы брать гигабит/сек заменить на какой-нибудь Арчер на 5 ГГц
Цитата:
707:
Еще рекомендуется убрать пароль wifi и сделать белый список по mac адресам, скорость тоже заметно вырастет.
Кем рекомендуется? более-менее современные точки доступа оснащены достаточно производительным процессором и необходимым объемом оперативной памяти, чтобы запросто шифровать паролем сигнал от вай-фая без существенного влияния на скорость передачи. И да, много, кто сможет зайти на веб-морду точки доступа, не говоря уже о том, чтобы изменить конфигурацию, отключив трансляцию SSID?
Цитата:
707:
Только, что померил на Астану прием-отдача 92 мб/сек, на Челябинск 88 мб/сек.
в разное время суток загруженность серверов разная. На загруженность канала может влиять множество факторов.
Нахватались верхушек, решили поумничать? Ну-ну.