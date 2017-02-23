Серый волк Re: Официально у ФК Тобол только один учредитель - акимат! #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8630

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:43 Цитата: Гиви:

За эти зарплаты что получают непутёвые футболисты, можно было открыть бесплатные секции спорта в области для детей!

Эээ дорогой! Аполитично рассуждаеш!

Что такое бальшой клуб, эдакая гордая горная птица!

И какие-то маленькие птычки бесплатных клубов для детей!











Это чтож дети, спортсменки, комосомолки и просто красавицы дожны ходить в эти бесплатные клубы? И заниматься там каким-то бесплатным спортом не отдавая даже 25 баранов в то время когда наш район борется за право быть районом с самым дорогим спортом в республике?



[Исправлено: Серый волк, 23.02.2017 - 16:51]