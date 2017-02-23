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≡ Официально у ФК Тобол только один учредитель - акимат!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Официально у ФК Тобол только один учредитель - акимат!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27282
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ и коментаторы - давайте разбираться?
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Маке Саке.
Re: Официально у ФК Тобол только один учредитель - акимат!




Отправлено: 23.02.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не удивлюсь если выяснится что аким получает ещё и зарплату футболиста.Ворьё.

§ yudjin
Re: Официально у ФК Тобол только один учредитель - акимат!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4422
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.02.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобол у нас как чемодан без ручки- и нести тяжело, и бросить жалко.
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Читатель 1
Re: Официально у ФК Тобол только один учредитель - акимат!




Отправлено: 23.02.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А всякая коммерция уже стала "прочая деятельность в области спорта"??))). Надоели уже с этим "филькиным" футболом

правп
Re: Официально у ФК Тобол только один учредитель - акимат!




Отправлено: 23.02.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с этим футболом какой то вечный мутняк, то кулагин туманил про кассу, теперь нынешнее руководство клуба чего скрывает. видать есть что скрывать

707
Re: Официально у ФК Тобол только один учредитель - акимат!




Отправлено: 23.02.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Тобол у нас как чемодан без ручки- и нести тяжело, и бросить жалко.

Для вас он без ручки, а для акимата золотой чемоданчик. Мне этот клуб не нужен, но аким города и области за него будут стоять до конца, пока их не посадят.

Гиви
Re: Официально у ФК Тобол только один учредитель - акимат!




Отправлено: 23.02.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За эти зарплаты что получают непутёвые футболисты, можно было открыть бесплатные секции спорта в области для детей!

* Серый волк
Re: Официально у ФК Тобол только один учредитель - акимат!
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8630
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.02.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гиви:
За эти зарплаты что получают непутёвые футболисты, можно было открыть бесплатные секции спорта в области для детей!

Эээ дорогой! Аполитично рассуждаеш!
Что такое бальшой клуб, эдакая гордая горная птица!
И какие-то маленькие птычки бесплатных клубов для детей!





Это чтож дети, спортсменки, комосомолки и просто красавицы дожны ходить в эти бесплатные клубы? И заниматься там каким-то бесплатным спортом не отдавая даже 25 баранов в то время когда наш район борется за право быть районом с самым дорогим спортом в республике? :lol:

[Исправлено: Серый волк, 23.02.2017 - 16:51]
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