Серый волк Re: Новая графа в оплате за газ #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8630

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:29 Цитата: Откуда взялся этот маразм?

Вы на выборах голосовали?



Зачем тогда такие глупые вопросы задаёте?

Стояк он и в Африке стояк. Только там их чёрный стояк собстваенность кондоминимума владельцев.



А ваш череный стояк непойми чья собственность! И обслуживать его лезут всякие нехорошего поведения с улицы Карбышева.



В следующей квитанции они туда добавят к стояку лежак!

А то стояк обслуживается, а к чему он подоткнут в доме, что просто так будет без обслуживания?



В каждой квартире целый, почти трёхметровый стояк!

Вы у них вправе потребовать, чтоб они его хоть тряпочкой протёрли!

Или может быть даже покрасили в радостный цвет, чтоб лучше стоял и не ржавел.



А вот последним этажам повезло меньше у них не так много стоит!

Только по полметра!

По сравнению с этажом ниже совсем плохо стоит!

Они за свой огрызок стояка имеют наверное право скидки потребовать!





[Исправлено: Серый волк, 23.02.2017 - 16:32]