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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1552
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:


я вон там где звезда в танк. в люке . стою на фото.
сегодня фото в ок такая. сменил по случаю праздника.
со мной.
в лесу танк
спасибо.
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9901
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.02.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Алиса

Так Украина вроде бы,отменила - День Защитника Отечества... :lol:
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§ аргентина -ямайка
Re: Флуд и оффтопик
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 23.02.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
из норы что-ли его вытаскиваешь каждый день?

27.02.17 100 лет Февральской революции + новолуние . Начнется по новому крутиться колесо . Ждите .
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2994
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.02.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так Украина вроде бы,отменила - День Защитника Отечества...

Вот так и думала что на хохлов "клюнут"))) Хде там украина? Там синее небо и поля с пшеницей - 100% Казахстан!!!!!!!!! :-P

Цитата:
alex60:
спасибо.

не за что :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Алиса, 23.02.2017 - 16:25]
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§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1552
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Вот так и думала что на хохлов "клюнут"))) Хде там украина?


слева на кругляке - тризуб.
совет- убрать.но это как хотите.
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9901
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.02.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Хде там украина? Там синее небо и поля с пшеницей - 100% Казахстан!!!!!!!!!

7 мая - полей с пашеницей,ещё нет. Только Дарига Нурсултановна справляет-
свой день рождения. И когда это Трезубец - стал символом Казахстана?... :lol: :lol: :lol:
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§ танкоградец
Re: Флуд и оффтопик
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1616
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Там синее небо и поля с пшеницей - 100% Казахстан!!!!!!!!!

Спасибо!!!Но как мне кажется правильней будет с Днём Советской армии и флота Союза Советских Социалистических Республик. Ведь в КЗ день Батыра в мае, а защитника Отечества отмечают в РФ. Вообщем остаются только те кто служил СА. Объяснил как смог. ;-) :lol:
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Маркс
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 23.02.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Там синее небо и поля с пшеницей - 100% Казахстан!!!!!!!!!

Украинские танки на полях Казахстана?

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.02.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот мужики пошли,девушка вас поздравилаот всей души,
А вы нудеть начали тут за какута мелочь.
:-x
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§ танкоградец
Re: Флуд и оффтопик
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1616
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А вы нудеть начали

Не не не, ни в коей разе. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2994
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.02.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А вы нудеть начали тут за какута мелочь.

Ахаха, ну хоть вспомнили кто чем отличается и какие когда праздники. Наверное, кровь меня потянула на эту картинку: течет малость хохляцкая, так что извиняйте :-P
Цитата:

танкоградец:
Но как мне кажется правильней будет с Днём Советской армии и флота Союза Советских Социалистических Республик.

Вот по заказу - без наций и государств:


:lol: :lol:

[Исправлено: Алиса, 23.02.2017 - 18:54]
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ваще
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 23.02.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Вот по заказу - без наций и государств:


ну , еще раз , за день СА и ВМФ !!!!!!

всем представителям прекрасного пола (в ед ч. тут пока) Спасибо !!!

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9901
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.02.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Вот по заказу - без наций и государств:

СПАСИБО!!! Котёночка... :lol: :lol: :lol:
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глас народа
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 23.02.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так Украина вроде бы,отменила - День Защитника Отечества..%%%%

не Украина отменила , а кучка нацонал- бандеровцев ,ВРЕМЕННО захватвшх власть на Окране России, в славном городе Киев,Отце городов русских.

В 2017г ВСЁ восстановится. Бандеровскому режиму осталось существовать и издеваться над народом несколько месяцев.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 2)




Отправлено: 23.02.17 - 20:19
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Страница 849 из 849«1...847848849
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