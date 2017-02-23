Цитата: kbkz1980:

А вы нудеть начали тут за какута мелочь.

Ахаха, ну хоть вспомнили кто чем отличается и какие когда праздники. Наверное, кровь меня потянула на эту картинку: течет малость хохляцкая, так что извиняйте

Цитата:

танкоградец:

Но как мне кажется правильней будет с Днём Советской армии и флота Союза Советских Социалистических Республик.

Вот по заказу - без наций и государств:









[Исправлено: Алиса, 23.02.2017 - 18:54]