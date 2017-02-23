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§ NG.kz
Новая графа в оплате за газ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27282
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В новой платежке от РЦКУ появилось "Техническое обслуживание газовых стояков (ТОО "РЦКУ-Костанай" (обслуживание газовых стояков))". Что это? Никто и не думал как-то обслуживать стояки, никто даже не приходил их осматривать!
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гость
Re: Новая графа в оплате за газ




Отправлено: 23.02.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поправочный коэфициент им отменили а кушать по-прежнему хотся

§ olegggon
Re: Новая графа в оплате за газ
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 23.02.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, с 1 февраля перестали начислять этот злополучный коэффициент. Брал на днях акт сверки, там в графе коэффициент стоит цифра 1. До этого стояли коэффициенты больше чем 1, хотя счетчик у нас стоял и стоит в отапливаемом помещении. Спросил у менеджера с чего это такая щедрость, в ответ невнятные слова, что мол просто отменили и всё. Интересно, будут ли делать перерасчет за предыдущие месяцы и годы?
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гость
Re: Новая графа в оплате за газ




Отправлено: 23.02.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
в ответ невнятные слова, что мол просто отменили и всё.

Суд в Астане был (идет), кое какие решения уже приняты. В газетах уже есть статьи.

пенсионер
Re: Новая графа в оплате за газ




Отправлено: 23.02.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вчера платила за газ с коэффициентом 1,149 пос Мичуринский Если на форуме есть люди которые знают решение суда ,будьте добры -напишите

§ танкоградец
Re: Новая графа в оплате за газ
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1616
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Суд в Астане был (идет), кое какие решения уже приняты. В газетах уже есть статьи.

Да с этими коэффициентами была какая та афера. Значит у кого есть счётчик тому влупляем коэффициент, а у кого нет счётчика просто тариф. Как будто у них газ не мёрзнет. Цитата:
olegggon:
Интересно, будут ли делать перерасчет за предыдущие месяцы и годы?

А вот это очень интересный вопрос.
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* Серый волк
Re: Новая графа в оплате за газ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8630
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.02.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Откуда взялся этот маразм?

Вы на выборах голосовали?
:lol: :lol:
Зачем тогда такие глупые вопросы задаёте?
Стояк он и в Африке стояк. Только там их чёрный стояк собстваенность кондоминимума владельцев.
:lol:
А ваш череный стояк непойми чья собственность! И обслуживать его лезут всякие нехорошего поведения с улицы Карбышева.

В следующей квитанции они туда добавят к стояку лежак!
А то стояк обслуживается, а к чему он подоткнут в доме, что просто так будет без обслуживания?
:lol:
В каждой квартире целый, почти трёхметровый стояк!
Вы у них вправе потребовать, чтоб они его хоть тряпочкой протёрли!
Или может быть даже покрасили в радостный цвет, чтоб лучше стоял и не ржавел.

А вот последним этажам повезло меньше у них не так много стоит! ;-) ;-)
Только по полметра!
По сравнению с этажом ниже совсем плохо стоит!
Они за свой огрызок стояка имеют наверное право скидки потребовать!
:lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 23.02.2017 - 16:32]
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* Серый волк
Re: Новая графа в оплате за газ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8630
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.02.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотеллось бы ещё добавить, что хуже всего живущим в одноэтажных домах с газом.
У них вообще стояка нет! :lol: :lol: То есть абсолютно!

Они наверное сейчас очень расстроятся, что у них стояк не будут облсуживать!
:lol:
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§ танкоградец
Re: Новая графа в оплате за газ
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1616
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Они наверное сейчас очень расстроятся, что у них стояк не будут облсуживать!

Ну это вы и впрям расстроили, как так не будут??!! :-o
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