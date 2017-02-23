ник Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого... #18







Отправлено: - 18:30 Сталкивался с врачами впервые, когда у меня тяжело заболел отец, вызвал враче не отложку, отцу 69 лет. Осмотрели не понравилось само отношение врача, так же и участкового врача. Я просил их госпитализировать в стационар, позже узнал что людей то есть после 60 лет не ложат в стационар, есть указание сверху. Повез отца в жемчужину что бы провести узи и прием к врачу. Все обошлось 7000 тенге. Это начало, на приеме у врача. Врач стал опрошивать отца чем болеет, что и когда, при чем с усмешкой, выписал лист 20-30 найменовании, еще на 30000 тенге, обследовании полного организма это тока начало. Я понял что разводят на деньги, отказался от узи и потребовал вернуть деньги. Врач говорит нет вы уже были осмотрены, хотя фактически осмотра не было, была просто беседа. и с тем ушли, ни счем, какая от врачей Жемчужины и частных клиник, когда они смотрят на твой карман. И где ждать помощи в случае болезни не знаешь. Я верю этой пожилой женщине и не оказания мед.помощи врачами