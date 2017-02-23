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§ NG.kz
Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27282
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти месяц 74-летняя жительница Житикары Тамара БОЛИЩУК упрашивала врачей положить задыхающегося от кашля мужа в больницу. Однако ей объясняли, что с пневмонией госпитализация не положена. 10 февраля Василий Болищук умер на руках у жены.
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Перенесший пневмонию
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 23.02.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пневмослероз, энфизема... с какого перепугу сразу антибиотики ? Эти заболевания надо было давно и упорно лечить, иметь дома ингалятор ,принимать серьезные препараты. А на стадии когда совсем дошло до критической точки не спасет ни домашний режим ,ни клиника.
Есть у многих привычка - чуть что сразу в руки шприц и антиботик, который кстати нынче только по рецепту, надо было сразу врача вызывать а не хвататься за шприц. Как минимум - ингалятор хотя бы с амбробене подышать побольше. Очень странные методы лечения у жены.
А так,конечно - царство небесное человеку.

§ Дантист
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.02.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:
Врачи поступили так, как требует Закон

Какой Закон? Минздравовские протоколы ну никак на Закон не тянут!
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§ танкоградец
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Перенесший пневмонию:
Очень странные методы лечения у жены.

Вы статью то внимательно прочитали? Вообще то жена занималась *самолечением* всего два дня, а потом пришёл профессионал и всё наладил. Странно что этот профессионал ничего не сказал про ингалятор с амбробене. И что ещё страннее, что профессионал за месяц не обратил внимания, что его лечение как мёртвому припарки.
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ник
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 23.02.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкивался с врачами впервые, когда у меня тяжело заболел отец, вызвал враче не отложку, отцу 69 лет. Осмотрели не понравилось само отношение врача, так же и участкового врача. Я просил их госпитализировать в стационар, позже узнал что людей то есть после 60 лет не ложат в стационар, есть указание сверху. Повез отца в жемчужину что бы провести узи и прием к врачу. Все обошлось 7000 тенге. Это начало, на приеме у врача. Врач стал опрошивать отца чем болеет, что и когда, при чем с усмешкой, выписал лист 20-30 найменовании, еще на 30000 тенге, обследовании полного организма это тока начало. Я понял что разводят на деньги, отказался от узи и потребовал вернуть деньги. Врач говорит нет вы уже были осмотрены, хотя фактически осмотра не было, была просто беседа. и с тем ушли, ни счем, какая от врачей Жемчужины и частных клиник, когда они смотрят на твой карман. И где ждать помощи в случае болезни не знаешь. Я верю этой пожилой женщине и не оказания мед.помощи врачами

§ сайлау курманов
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1732
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне ли рассказывать про самые простые истины : если вы простой гражданин к тому же и бедный , про лечение вообще забудьте , а если вы еще в возрасте -вдвойне , а если вы намекнете что за все будет оплачено в купюрах , вам и спляшут и станцуют
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* Алиса
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2994
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.02.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И уверена на все: 100% - карточку перепишут (явно уже переписали) за кратчайшее время и если жена не делала копии бумаг - хрен докажет что-то. ((
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И это печально
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 23.02.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои собалезновании, но только к великому сожалению,это бич всей медицины КЗ, может быть за маленьким исключением города Астаны и ещё от силы пары городов миллионников.

112
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 23.02.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
уверена на все: 100% - карточку перепишут (явно уже переписали) за кратчайшее время и если жена не делала копии

У меня во второй поликлинике вырвали листы, я и не знал, когда залечили..

Гость
Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать




Отправлено: 23.02.17 - 18:48
Комментарий проходит проверку.

* Алиса
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2994
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.02.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У меня во второй поликлинике вырвали листы, я и не знал, когда залечили..

так они в руки пациенту его же боятся карточку давать - это нормально? А когда карточка заканчивается - так аж бегом куда-то ее в типа архив. Переписывают основные!!! заболевания в новую на один листки и поехали. А ведь могут быть и "мелкие", которые являются сигналами более "страшных" заболеваний. Но кому это надо? Увы!!! Помрешь и не будешь знать от чего )))
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