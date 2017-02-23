olegggon Re: Новая графа в оплате за газ #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 749

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:10 Кстати, с 1 февраля перестали начислять этот злополучный коэффициент. Брал на днях акт сверки, там в графе коэффициент стоит цифра 1. До этого стояли коэффициенты больше чем 1, хотя счетчик у нас стоял и стоит в отапливаемом помещении. Спросил у менеджера с чего это такая щедрость, в ответ невнятные слова, что мол просто отменили и всё. Интересно, будут ли делать перерасчет за предыдущие месяцы и годы?