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§ NG.kz
Новая графа в оплате за газ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27282
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В новой платежке от РЦКУ появилось "Техническое обслуживание газовых стояков (ТОО "РЦКУ-Костанай" (обслуживание газовых стояков))". Что это? Никто и не думал как-то обслуживать стояки, никто даже не приходил их осматривать!
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гость
Re: Новая графа в оплате за газ




Отправлено: 23.02.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поправочный коэфициент им отменили а кушать по-прежнему хотся

§ olegggon
Re: Новая графа в оплате за газ
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 23.02.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, с 1 февраля перестали начислять этот злополучный коэффициент. Брал на днях акт сверки, там в графе коэффициент стоит цифра 1. До этого стояли коэффициенты больше чем 1, хотя счетчик у нас стоял и стоит в отапливаемом помещении. Спросил у менеджера с чего это такая щедрость, в ответ невнятные слова, что мол просто отменили и всё. Интересно, будут ли делать перерасчет за предыдущие месяцы и годы?
Профайл

гость
Re: Новая графа в оплате за газ




Отправлено: 23.02.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
в ответ невнятные слова, что мол просто отменили и всё.

Суд в Астане был (идет), кое какие решения уже приняты. В газетах уже есть статьи.

пенсионер
Re: Новая графа в оплате за газ




Отправлено: 23.02.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вчера платила за газ с коэффициентом 1,149 пос Мичуринский Если на форуме есть люди которые знают решение суда ,будьте добры -напишите
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