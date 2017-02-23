/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нанять аудит или заплатить штраф?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Нанять аудит или заплатить штраф?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27282
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 03:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 февраля первый заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ провел расширенное совещание на тему «Прохождение субъектами Государственного энергетического реестра (ГЭР) процедуры обязательного аудита». Выяснилось, что на выполнение мероприятий по энергосбережению на 2015-2016 гг. в Костанайской области затрачено 12 млрд 191 млн тенге, а сэкономили за счет этого энергоресурсов на общую сумму 2 млрд 332 млн тенге.
Читать статью

Бывалый
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Если есть спрос , то самое тупое , это делать ограничение этого спроса .

Странам ОПЕК и прочим нефтедобывающим это расскажи.
Пусть посмеются.
А то они глупые настаивают на сокращении добычи.

Бывалый
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

В задаче отсутствует одно очень важное условие.
Ценовой сговор.
И влияние продавцов на политику регулирования норм потребления отрубей.
Эти два пункта просто не приходят в голову "гениальному" составителю задачи.
И поэтому он выдал очередную ни к чему не подходящую аналогию.

§ Валентин
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5387
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
В разных концах рынка стоят за прилавками


Ну ты сходи по рынку, поспрашивай: может кто-то ещё электричество продаёт, или тепло там. Или воду.
Профайл

112
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
придётся в эту сумму заложить ещё и расходы по транспортировке из Китая , включая "на лапу" по всему пути следования .

Я это включу в вас к вашему сожалению..
А почему?
Почему вы согласитесь?
Да потому что элементарно вы без меня не будете работать на таком занятом рынке..

Маркс
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Потому что ты сам это указал в задаче .

Если бы я указал по другому, никто бы не поверил. В таких задачах нужно быть как можно ближе к экономической реальности. Если бы задача была для юристов, то в ней 112-й поставлял бы на хазу ворованные отруби, а барыги Хохол и Бывалый через подставных лиц сбывали товар по городу. Но там и вопросы были бы не столько по деньгам, сколько по срокам.
Цитата:
Хохол:
Все одинаково . Дураков среди коммерсантов нет и платить в пенсионный все будут по минималке .

Коммерсант детектед.

Маркс
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В задаче отсутствует одно очень важное условие.
Ценовой сговор.

А куда же тогда девать капиталистическое соревнование, ой, то есть конкуренцию?

Хохол
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Странам ОПЕК и прочим нефтедобывающим это расскажи.
Пусть посмеются.
А то они глупые настаивают на сокращении добычи.

При всём твоём супер-пупер-мега мозге , ты нашёл неудачный пример . В твоём примере хотят поднять цену на продукт уменьшением добычи , в СЛЕДСТВИИ ЕГО ПЕРЕИЗБЫТКА НА РЫНКЕ , в отличие от ситуации с электроэнергией про которую нам же везде "поют" что у нас её дефицит . Объясню на другом примере . Я продаю молоко и решаю что тебе хватит 100 литров в месяц . А если ты хочешь больше , то за сверхлитры ты мне будешь платить дороже . Это для тебя нормальная рыночная ситуация ? Везде когда покупаешь , за большие объёмы делают скидки , а за электричество наоборот почему то накидки . Валентин вообще начал там что то бубнить что я должен заставлять тебя меньше покупать и пить "молока" , потому что можно продать другому , хотя в чём смысл ? Другому ведь тоже по той же цене .

§ Валентин
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5387
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парни, вы придумали что-то очень странное про то, как должен работать капитализм.

А сейчас удивлённо пытаетесь притянуть реальность к своему представлению о ней :)

Это сколько угодно, но без меня.
Профайл

§ танкоградец
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Парни, вы придумали что-то очень странное про то, как должен работать капитализм.

Ну так то вы всё правильно расписали в своём примере. Энергетики монополисты и они этим прекрасно пользуются. Все эти придумки с тройными тарифами нацелены только на одно, как из меньшего выжать большее. Но как я думаю капитализм ведь тоже может быть *с человеческим лицом*, но у нас в стране он почему то с волчьим оскалом. А впрочем это касается не только энергетиков, у нас вся государственная политика заточена по принципу - человек для государства, а хотелось бы что бы государство для человека.
Профайл

§ Валентин
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5387
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Но как я думаю капитализм ведь тоже может быть *с человеческим лицом*, но у нас в стране он почему то с волчьим оскалом


Да везде он такой, просто где-то могут смягчать законодательно, давить сапогами монополистов и не давать.

Кстати, как это выглядит на практике, можно посмотреть на примере наших автобусных перевозчиков!!!
Профайл

§ танкоградец
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Да везде он такой, просто где-то могут смягчать законодательно, давить сапогами монополистов и не давать.

Ну тогда зачем весь этот трёп с высокой трибуны ак-орды про надо развивать и повышать, и строить, и привлекать инвесторов? Энергетика кровь экономики, у нас анемия в полный рост.
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 193
Пользователей: 1
Всего: 194

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх