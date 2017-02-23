Цитата: Алиса:

Там синее небо и поля с пшеницей - 100% Казахстан!!!!!!!!!

Спасибо!!!Но как мне кажется правильней будет с Днём Советской армии и флота Союза Советских Социалистических Республик. Ведь в КЗ день Батыра в мае, а защитника Отечества отмечают в РФ. Вообщем остаются только те кто служил СА. Объяснил как смог.