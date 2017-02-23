Цитата: Владимир:

Интернет от билайн стал просто ужасным, что-то не видно повышения скоростей, вечером вообще похоже на diap-up

Был старый модем, выдавал скорость до 70мб/сек. После смены модема скорость 92 мб/сек. Если соединение через wifi то соседи своими модемами могут глушить ваш сигнал. Нужно переместится на канал, который меньше всего загружен. Я сместился на 13й канал и скорость на телефоне возросла с 24 до 35 мб/сек. Еще рекомендуется убрать пароль wifi и сделать белый список по mac адресам, скорость тоже заметно вырастет. Только, что померил на Астану прием-отдача 92 мб/сек, на Челябинск 88 мб/сек.