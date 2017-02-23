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§ NG.kz
В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20 мегабит в секунду
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27282
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рамках концепции проекта "Покрытие волоконно-оптическими линиями связи сельских населенных пунктов Республики Казахстан с населением свыше 250 человек" планируется обеспечить доступ в интернет со скоростью до 20 мегабит в секунду в 1291 поселке.
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Владимир
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...




Отправлено: 23.02.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интернет от билайн стал просто ужасным, что-то не видно повышения скоростей, вечером вообще похоже на diap-up

§ сайлау курманов
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1731
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в таком темпе дороги и воду протянули бы , хорошо хоть свет на столбах еще остался , так вообще некуда тянуть было
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§ Валентин
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5385
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело конечно благое, и Казахтелекому виднее, но по моему сильно дешевле будет оптику протянуть в опорные точки и наладить 3G/4G покрытие.
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707
Re: В маленькие села РК хотят провести интернет скоростью 20...




Отправлено: 23.02.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Владимир:
Интернет от билайн стал просто ужасным, что-то не видно повышения скоростей, вечером вообще похоже на diap-up

Был старый модем, выдавал скорость до 70мб/сек. После смены модема скорость 92 мб/сек. Если соединение через wifi то соседи своими модемами могут глушить ваш сигнал. Нужно переместится на канал, который меньше всего загружен. Я сместился на 13й канал и скорость на телефоне возросла с 24 до 35 мб/сек. Еще рекомендуется убрать пароль wifi и сделать белый список по mac адресам, скорость тоже заметно вырастет. Только, что померил на Астану прием-отдача 92 мб/сек, на Челябинск 88 мб/сек.
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