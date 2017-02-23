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§ NG.kz
Нанять аудит или заплатить штраф?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27282
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 03:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 февраля первый заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ провел расширенное совещание на тему «Прохождение субъектами Государственного энергетического реестра (ГЭР) процедуры обязательного аудита». Выяснилось, что на выполнение мероприятий по энергосбережению на 2015-2016 гг. в Костанайской области затрачено 12 млрд 191 млн тенге, а сэкономили за счет этого энергоресурсов на общую сумму 2 млрд 332 млн тенге.
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Бывалый
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Если есть спрос , то самое тупое , это делать ограничение этого спроса .

Странам ОПЕК и прочим нефтедобывающим это расскажи.
Пусть посмеются.
А то они глупые настаивают на сокращении добычи.

Бывалый
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

В задаче отсутствует одно очень важное условие.
Ценовой сговор.
И влияние продавцов на политику регулирования норм потребления отрубей.
Эти два пункта просто не приходят в голову "гениальному" составителю задачи.
И поэтому он выдал очередную ни к чему не подходящую аналогию.

§ Валентин
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5385
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
В разных концах рынка стоят за прилавками


Ну ты сходи по рынку, поспрашивай: может кто-то ещё электричество продаёт, или тепло там. Или воду.
Профайл

112
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
придётся в эту сумму заложить ещё и расходы по транспортировке из Китая , включая "на лапу" по всему пути следования .

Я это включу в вас к вашему сожалению..
А почему?
Почему вы согласитесь?
Да потому что элементарно вы без меня не будете работать на таком занятом рынке..

Маркс
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Потому что ты сам это указал в задаче .

Если бы я указал по другому, никто бы не поверил. В таких задачах нужно быть как можно ближе к экономической реальности. Если бы задача была для юристов, то в ней 112-й поставлял бы на хазу ворованные отруби, а барыги Хохол и Бывалый через подставных лиц сбывали товар по городу. Но там и вопросы были бы не столько по деньгам, сколько по срокам.
Цитата:
Хохол:
Все одинаково . Дураков среди коммерсантов нет и платить в пенсионный все будут по минималке .

Коммерсант детектед.

Маркс
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В задаче отсутствует одно очень важное условие.
Ценовой сговор.

А куда же тогда девать капиталистическое соревнование, ой, то есть конкуренцию?
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