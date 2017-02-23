Цитата: Хохол:

Потому что ты сам это указал в задаче .

Если бы я указал по другому, никто бы не поверил. В таких задачах нужно быть как можно ближе к экономической реальности. Если бы задача была для юристов, то в ней 112-й поставлял бы на хазу ворованные отруби, а барыги Хохол и Бывалый через подставных лиц сбывали товар по городу. Но там и вопросы были бы не столько по деньгам, сколько по срокам.

Цитата: Хохол:

Все одинаково . Дураков среди коммерсантов нет и платить в пенсионный все будут по минималке .

Коммерсант детектед.