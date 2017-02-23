Заключенные концлагеря посмели несколько раз медиков системы здравоохранения акимата беспокоить? Цитата: Дантист:

Во-первых пожилому, да еще больному человеку доехать до этих клиник просто нереально. А еще и дороги там не дай бог.

Дороги там наверное дал бог. Только не дал денег валящихся с неба прямо на машины для очистки. По-этому трасса вчера была закрыта, а может быть и сегодня она не проезжая. Зачем деньги тратить, если их в карман можно положить? Здесь же не Челябинская область, где ни один автобус не отменяют из-за состояния дорог и трассы и дороги к посёлкам отдирают по нормативам. Может быть там бог уже другой?

Поезд из Джетыгары на жд украли. Уже очень давно.

По пути ещё кстати два людоедских района.

В Денисовском людоеды хотят себе жоповозку за 23 миллиона.

В следующем по нечищенной трассе, в Тарановском районе, даже детей не титульных, как помним по статьям, с пороками сердца не госпитализируют, если сердце бьётся в два раза чаще. Там хорошая отмазка есть "квотума кончился, приходите в следующем году, а лучше через год."



Цитата: сайлау курманов:

куда все врачи подевались

В ведомости на зарплаты здравоохранения области посмотрите, может быть обнаружите.



Цитата: сайлау курманов:

почему я должен за всех отбиваться один, сегодня практически любую болезнь в начальной стадии

А вам не напоминает то что вы предлагаете, за деньги выписывать туда врачей или ехать к ним в соседнюю губернию, здравоохранение времён басмачества в Тургае? Есть деньги будет тебе врач и лекарства?

Цитата: сайлау курманов:

пусть детишки-внуки напрягутся ....

Есть только пенсия - пусть дом продают и на улице помирают?



Цитата: сайлау курманов:

и нечего пенять что у стариков нет денег,

Озвучте ваш прайс пожалуйста!

Может быть знаете сколько стоит взятка положить в стационар, вызвать врача, котороый не гавкает и выполняет работу?



Мне вот кажется эту систему уже поздно лечить.

Начальная стадия давно прошла, а сейчас она уже сгнила почти полностью.



[Исправлено: Серый волк, 23.02.2017 - 13:56]