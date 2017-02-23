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§ NG.kz
Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого отказались госпитализировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27282
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти месяц 74-летняя жительница Житикары Тамара БОЛИЩУК упрашивала врачей положить задыхающегося от кашля мужа в больницу. Однако ей объясняли, что с пневмонией госпитализация не положена. 10 февраля Василий Болищук умер на руках у жены.
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§ сайлау курманов
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1731
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
конечно - жаль деда , однако видимо несудьба было приехать и полежать-полечиться в нормальном платном стационаре вроде гипократа или жемчужины,все мы хотим недорого да сердито, потом врачи виноваты....
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112
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 23.02.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
полечиться в нормальном платном стационаре вроде гипократа или жемчужины,все мы хот

Не вылечат там.
Если дело запущено, а оно у большинства стариков, то просто высосут бабки.
Оборудование и врачи что там что там одинаковы, порой одни и те же..
Если только Астана республиканка, Челябинск наверно, не знаю..
Но опять же перевозить и все такое, денег нужно неимоверно много..

* drakon
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9900
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.02.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
потом врачи виноваты...

Сайлау,я Вас в последнее время - не узнаю... :-o
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§ Дантист
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.02.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет просто тупой! Я редко так ругаюсь, но здесь не выдержал. Почему? Во-первых пожилому, да еще больному человеку доехать до этих клиник просто нереально. А еще и дороги там не дай бог. Во-вторых пенсионерам оплатить вряд ли под силу пребывание там. В-третьих надо понимать, что современной казахстанской медицине по барабану ваше здоровье. Принцип простой выживешь-хорошо, не выживешь-твоя проблема. Сам в такой же ситуации, ДВА месяца пытаюсь бронхит вылечить (в т.ч. и перечисленных вами стационарах) и никому я не интересен, хотя имею 2 страховки (обязательную от фирмы и добровольную). Врачам все по барабану! Даже анализы ни разу не послали сдать. Головы не поднимают взглянуть на тебя. Жив наверное, только потому, что моложе.
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§ сайлау курманов
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1731
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
куда все врачи подевались , почему я должен за всех отбиваться один, сегодня практически любую болезнь в начальной стадии можно излечить и нечего пенять что у стариков нет денег, пусть детишки-внуки напрягутся ....
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Михайл
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 23.02.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не вылечат там.
Если дело запущено, а оно у большинства стариков, то просто высосут бабки.
Оборудование и врачи что там что там одинаковы, порой одни и те же..

у меня гипертония и сахарный диабет 4 раза лежал в больнице и ни одной копейки с меня не взяли,мой знакомы лечился от язвы желудка то же ни одной копейки не взяли, где вы находите врачей которые берут?

Михайл
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 23.02.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
куда все врачи подевались , почему я должен за всех отбиваться один, сегодня практически любую болезнь в начальной стадии можно излечить и нечего пенять что у стариков нет денег, пусть детишки-внуки напрягутся ....

вы не пробывали элементарно, вначале обратится к своему участковому врачу и взять направление на лечение? или вы сразу начинаете искать где платно да подороже, лично я и моя супруга не заплатили ни одной копейки за всю свою жизнь, а мне уже 59 лет, просто обратится к участковому врачу, моей супруге делали операцию на сердце в Астане и ни одной копейки не затрачено кроме проезда.

* drakon
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9900
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.02.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
пусть детишки-внуки напрягутся ...

Ну да,конечно, Ваши детишки - врачи,Вам бесплатно... :lol:
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азат
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 23.02.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в некоторых районах и так называемых пгт вообще лучше не обращаться в больницу , а сразу ехать в областной центр. Вся причина в так называемой оптимизации, экономии средств и отсутствии нормальных специалистов.

* Серый волк
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8625
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.02.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заключенные концлагеря посмели несколько раз медиков системы здравоохранения акимата беспокоить? Цитата:
Дантист:
Во-первых пожилому, да еще больному человеку доехать до этих клиник просто нереально. А еще и дороги там не дай бог.

Дороги там наверное дал бог. Только не дал денег валящихся с неба прямо на машины для очистки. По-этому трасса вчера была закрыта, а может быть и сегодня она не проезжая. Зачем деньги тратить, если их в карман можно положить? Здесь же не Челябинская область, где ни один автобус не отменяют из-за состояния дорог и трассы и дороги к посёлкам отдирают по нормативам. Может быть там бог уже другой?
Поезд из Джетыгары на жд украли. Уже очень давно.
По пути ещё кстати два людоедских района.
В Денисовском людоеды хотят себе жоповозку за 23 миллиона.
В следующем по нечищенной трассе, в Тарановском районе, даже детей не титульных, как помним по статьям, с пороками сердца не госпитализируют, если сердце бьётся в два раза чаще. Там хорошая отмазка есть "квотума кончился, приходите в следующем году, а лучше через год."

Цитата:
сайлау курманов:
куда все врачи подевались

В ведомости на зарплаты здравоохранения области посмотрите, может быть обнаружите.

Цитата:
сайлау курманов:
почему я должен за всех отбиваться один, сегодня практически любую болезнь в начальной стадии

А вам не напоминает то что вы предлагаете, за деньги выписывать туда врачей или ехать к ним в соседнюю губернию, здравоохранение времён басмачества в Тургае? Есть деньги будет тебе врач и лекарства?
Цитата:
сайлау курманов:
пусть детишки-внуки напрягутся ....

Есть только пенсия - пусть дом продают и на улице помирают?

Цитата:
сайлау курманов:
и нечего пенять что у стариков нет денег,

Озвучте ваш прайс пожалуйста!
Может быть знаете сколько стоит взятка положить в стационар, вызвать врача, котороый не гавкает и выполняет работу?

Мне вот кажется эту систему уже поздно лечить.
Начальная стадия давно прошла, а сейчас она уже сгнила почти полностью.

[Исправлено: Серый волк, 23.02.2017 - 13:56]
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* Серый волк
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8625
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.02.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
азат:
в некоторых районах и так называемых пгт вообще лучше не обращаться в больницу , а сразу ехать в областной центр. Вся причина в так называемой оптимизации, экономии средств и отсутствии нормальных специалистов.

Читаем энциклопедию - город Джетыгара. Далее идет перечисление комбинатов и строек века. И фотографии строящихся многоэтажных микрорайонов.
Читаем википедию, которая в отличии от энциклопедии обновляется.
Никакого ПГТ пока ещё не обнаруживаем.
Цитата:
Житикара Город в Казахстане

фотография давности 55 лет назад озаглавлена:
Въезд в город Джетыгара.


30 апреля 1997 года указом президента Казахстана транскрипция названия города Джетыгара на русском языке была изменена на город Житикара, и город был отнесён к категории городов районного значения[

Число выжившего населения
В 1999 году население города составляло 36 359 человек (16 520 мужчин и 19 839 женщин)[4]. По данным переписи 2009 года, в городе осталось 33 587 человек (15 239 мужчин и 18 348 женщины)


По данным на 1 января 2016 года население города составляло 35 050 человека.
Рост города на две тысячи человек! Хотя скорее всего рост численности связан с отсутствием условий для жизни, всеобщим развалом и отсутствием проезжих дорог в населённых пунктах районов южнее и восточнее.

В городе всёж выжить можно.

Хотя как видим не всем категориям граждан.

Выражение:
Будьте здоровы, живите богато
В современной Житикаре, по всей видимости обретает прямой зловещий смысл.

[Исправлено: Серый волк, 23.02.2017 - 14:18]
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ХХХ
Re: Жительница Житикары обвиняет врачей в смерти мужа, которого...




Отправлено: 23.02.17 - 17:11
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