|Заключенные концлагеря посмели несколько раз медиков системы здравоохранения акимата беспокоить? Цитата:
Дантист:
Во-первых пожилому, да еще больному человеку доехать до этих клиник просто нереально. А еще и дороги там не дай бог.
Дороги там наверное дал бог. Только не дал денег валящихся с неба прямо на машины для очистки. По-этому трасса вчера была закрыта, а может быть и сегодня она не проезжая. Зачем деньги тратить, если их в карман можно положить? Здесь же не Челябинская область, где ни один автобус не отменяют из-за состояния дорог и трассы и дороги к посёлкам отдирают по нормативам. Может быть там бог уже другой?
Поезд из Джетыгары на жд украли. Уже очень давно.
По пути ещё кстати два людоедских района.
В Денисовском людоеды хотят себе жоповозку за 23 миллиона.
В следующем по нечищенной трассе, в Тарановском районе, даже детей не титульных, как помним по статьям, с пороками сердца не госпитализируют, если сердце бьётся в два раза чаще. Там хорошая отмазка есть "квотума кончился, приходите в следующем году, а лучше через год."
Цитата:
сайлау курманов:
куда все врачи подевались
В ведомости на зарплаты здравоохранения области посмотрите, может быть обнаружите.
Цитата:
сайлау курманов:
почему я должен за всех отбиваться один, сегодня практически любую болезнь в начальной стадии
А вам не напоминает то что вы предлагаете, за деньги выписывать туда врачей или ехать к ним в соседнюю губернию, здравоохранение времён басмачества в Тургае? Есть деньги будет тебе врач и лекарства?
Цитата:
сайлау курманов:
пусть детишки-внуки напрягутся ....
Есть только пенсия - пусть дом продают и на улице помирают?
Цитата:
сайлау курманов:
и нечего пенять что у стариков нет денег,
Озвучте ваш прайс пожалуйста!
Может быть знаете сколько стоит взятка положить в стационар, вызвать врача, котороый не гавкает и выполняет работу?
Мне вот кажется эту систему уже поздно лечить.
Начальная стадия давно прошла, а сейчас она уже сгнила почти полностью.
[Исправлено: Серый волк, 23.02.2017 - 13:56]