глас народа Re: Власти Костанайской области рассчитывают на инвестиционное... #6







Отправлено: - 16:55 а также бройлерные фабрики в Елизаветинке и Карабалыке, несколько теплиц, , несколько линейных элеваторов-******



перечисленное- это сравнительно небольшие объекты агроппромышленного комплекса, которые не опредеделяют индустриальное лицо государства.



А где же современные предприятия радиоэлектроники, точного машиностроения,станкостроения ЧПУ с программным управлением и пр. заводами, за продукцией которых выстраивалась бы очередь на мировом рынке??????