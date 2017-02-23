шанхай уральская Re: Власти Костанайской области рассчитывают на инвестиционное... #4







Отправлено: - 15:13 Да и еще под какие проценты или что в залог выставили эти европейцы с хитрыми улыбками просто так денег не дают ...им нужна выгода.



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