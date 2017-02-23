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§ NG.kz
Власти Костанайской области рассчитывают на инвестиционное сотрудничество с международными финансовыми институтами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27278
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча руководства области, предпринимателей с представителями Азиатского банка развития, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Банка развития Казахстана прошла 22 февраля.
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§ сайлау курманов
Re: Власти Костанайской области рассчитывают на инвестиционное...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1728
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то банкир так хитро улыбается , кажется он что то знает , но не говорит в слух
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Читатель 1
Re: Власти Костанайской области рассчитывают на инвестиционное...




Отправлено: 23.02.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, многозначная улыбка. Понимает, что "предыдущие" проекты пытаются пристроить ( если цензурно выражаться)

шанхай уральская
Re: Власти Костанайской области рассчитывают на инвестиционное...




Отправлено: 23.02.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги взять легко отдавать трудно да и чем как говорил Станиславский не верю...

шанхай уральская
Re: Власти Костанайской области рассчитывают на инвестиционное...




Отправлено: 23.02.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и еще под какие проценты или что в залог выставили эти европейцы с хитрыми улыбками просто так денег не дают ...им нужна выгода.

.

гость
Re: Власти Костанайской области рассчитывают на инвестиционное...




Отправлено: 23.02.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой понт в этих меморандумах и зачем их писать
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