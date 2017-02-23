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§ NG.kz
Нанять аудит или заплатить штраф?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27278
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 03:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 февраля первый заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ провел расширенное совещание на тему «Прохождение субъектами Государственного энергетического реестра (ГЭР) процедуры обязательного аудита». Выяснилось, что на выполнение мероприятий по энергосбережению на 2015-2016 гг. в Костанайской области затрачено 12 млрд 191 млн тенге, а сэкономили за счет этого энергоресурсов на общую сумму 2 млрд 332 млн тенге.
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Бывалый
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
привел пример, когда одна компания вышла на конкурс с предложением 3,5 млн тенге и в итоге наняла аудитора за 370 тыс тенге
Сразу вспомнил про продажу сертификатов ISO-9001.

Хохол
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
простой пример - до 100 квт на человека одна цена, если больше - цена выше.

Зачем ограничивать тебя в потреблении , устанавливая лимит , благодаря которому ты начинаешь экономить , если в условиях рынка , чем больше продашь тем лучше . Цитата:
Валентин:
На пальцах: вот у тебя есть предел в Х мегаватт, и есть прогноз что будет нужно 1.5 * Х в ближайшие 10 лет.

Не знаю про прогноз , но производство всего практически падает , следовательно и расход электроэнергии . И потребление электроэнергии населением на бытовом уровне тоже , в виду прогресса . Те же современные холодильники , телевизоры и т.д жрут уже не столько , как те что ещё были вчера . И завтра новые будут расходовать ещё меньше . Не говоря уже о освещении , тут вообще революция . А возрастающая потребность города в электроэнергии , в виду прироста населения , компенсируется разрушением деревень , потребность там уменьшается . Так что говорить что из года в год идёт увеличение потребления , можно только наверно для того , что бы обосновать увеличение тарифа . И как можно продать два раза ? Цитата:
Валентин:
А высвободившиеся 10-20% - продаём ещё раз,

Бывалый
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
в условиях рынка , чем больше продашь тем лучше

Крайне тупое понимание того как работает рынок.
Выгоднее всего продавать помалу но за дорого.

§ Валентин
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5381
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Так что говорить что из года в год идёт увеличение потребления , можно только наверно для того , что бы обосновать увеличение тарифа . И как можно продать два раза ?


Потребление растёт, тем не менее, как и тарифы.
Про "как можно продать два раза" я уже устал объяснять.
Профайл

Бывалый
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Те же современные холодильники , телевизоры и т.д жрут уже не столько , как те что ещё были вчера

Зато техники стало в разы больше.
И потребление поэтому возросло.
Значительно.
Раньше в квартирах кроме трех лампочек, холодильника, утюга и телевизора больше ничего электрического не было.
А сейчас и микроволновки тебе, и по два-три телека в каждой хате, и морозилки отдельные, и электроплиты, и посудомойки, и стиралки, и компы и прочее прочее многочисленное.
В итоге если раньше на семью 4 человека в месяц хватало 100-150 киловат, то сейчас даже молодая бездетная семья расходует 200-250 киловат.

Хохол
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Крайне тупое понимание того как работает рынок.
Выгоднее всего продавать помалу но за дорого.

Ну куда мне до тебя . Помногу и за дорого это ведь не по рыночному (в твоём понимании) . Если есть спрос , то самое тупое , это делать ограничение этого спроса .

112
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
тоге если раньше на семью 4 человека в месяц хватало 100-150 киловат, то сейчас даже молодая бездетная семья расходует 200-250 килова

А вот это да, у меня выходит по 300, а то и 400 киловат, если еще с кондером..

Маркс
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
капуста квашеная говорят помогает.
извините тут вам не там.

В этом вопросе полностью доверяю вашему опыту и вкусу.
Цитата:
alex60:
а по теме- краткость - сестра таланта.. не я сказал.

Некоторым можно сократить писанину до абсолютного вакуума, чтобы выглядеть еще талантливее.

Вайпер .
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня в этом месяце 1200 руб. по 4,85 руб\кВт , вышло , это с бойлером , горячего ХВС нет , да и в этом месяце дома мало был , так средний счёт 1600-1700 руб . :-x

Маркс
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Крайне тупое понимание того как работает рынок.
Выгоднее всего продавать помалу но за дорого.

Задача:
В разных концах рынка стоят за прилавками Хохол и Бывалый. Хохол продает в день 100 кг отрубей по 5.99 тенге за килограмм. Бывалый продает 30 кг отрубей по 7.99 тенге за килограмм. Отруби привозит из Китая оптовик 112-й, покупая их там по 2 тенге за кило и продает своим знакомым Хохлу и Бывалому оптом по 4 тенге за килограмм.

Вопрос: Почему все торговцы продают разное количество отрубей? Кто из них быстрее накопит достаточные средства в ЕНПФ, чтобы выйдя на пенсию наслаждаться обеспеченной старостью, считая, что предпринимательскую деятельность все начали одновременно?
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